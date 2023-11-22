22 ноября 2023

В аэропорту Тюмени почти на сутки задержан вылет рейса до Пхукета. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
Тюменским пассажирам не удалось вовремя улететь из Тюмени в Пхукет Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет рейса ZF-4159 до Пхукета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает онлайн-табло тюменской авиагавани.

«Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени.

Ранее сообщалось, что в тюменский аэропорт Рощино вовремя не могут прилететь три самолета: из Уфы, Ноябрьска и Дубая. Задержка прилетов составила несколько часов.

Рейс Тюмень — Пхукет задержан на сутки
Рейс Тюмень — Пхукет задержан на сутки

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В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет рейса ZF-4159 до Пхукета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает онлайн-табло тюменской авиагавани. «Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени. Ранее сообщалось, что в тюменский аэропорт Рощино вовремя не могут прилететь три самолета: из Уфы, Ноябрьска и Дубая. Задержка прилетов составила несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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