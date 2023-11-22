В аэропорту Тюмени почти на сутки задержан вылет рейса до Пхукета. Скрин

23 ноября 2023 в 06:16 Размер текста - 17 +

Тюменским пассажирам не удалось вовремя улететь из Тюмени в Пхукет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет рейса ZF-4159 до Пхукета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает онлайн-табло тюменской авиагавани. «Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени. Ранее сообщалось, что в тюменский аэропорт Рощино вовремя не могут прилететь три самолета: из Уфы, Ноябрьска и Дубая. Задержка прилетов составила несколько часов. Рейс Тюмень — Пхукет задержан на сутки Сайт аэропорта Тюмени

В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет рейса ZF-4159 до Пхукета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает онлайн-табло тюменской авиагавани. «Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени. Ранее сообщалось, что в тюменский аэропорт Рощино вовремя не могут прилететь три самолета: из Уфы, Ноябрьска и Дубая. Задержка прилетов составила несколько часов.