Тюменским пассажирам не удалось вовремя улететь из Тюмени в Пхукет
В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет рейса ZF-4159 до Пхукета авиакомпании Azur Air. Об этом сообщает онлайн-табло тюменской авиагавани.
«Самолет авиакомпании Azur Air, должен следовать 23 ноября из Тюмени в Пхукет в 23:00. Задерживается. Начало регистрации: 24 ноября в 02:25», — указано на онлайн-табло аэропорта в Тюмени.
Ранее сообщалось, что в тюменский аэропорт Рощино вовремя не могут прилететь три самолета: из Уфы, Ноябрьска и Дубая. Задержка прилетов составила несколько часов.
Рейс Тюмень — Пхукет задержан на сутки
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