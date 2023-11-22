В Тюмени заработал поиск пропавших без вести участников СВО

23 ноября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Передать данные об участнике СВО, который пропал без вести, можно по телефону горячей линии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области начала работать общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Соцразвитие72». «Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести в СВО и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней. Родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка, а также индивидуальное сопровождение при поиске военнослужащего», — говорится в сообщении. Сообщается, что общественная приемная будет работать по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00. Уточнить информацию о проекте можно по телефону: 8-905-822-80-50. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство выделило грант общественным организациям на поиск пропавших без вести участников СВО.

В Тюменской области начала работать общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Соцразвитие72». «Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести в СВО и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней. Родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка, а также индивидуальное сопровождение при поиске военнослужащего», — говорится в сообщении. Сообщается, что общественная приемная будет работать по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00. Уточнить информацию о проекте можно по телефону: 8-905-822-80-50. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство выделило грант общественным организациям на поиск пропавших без вести участников СВО.