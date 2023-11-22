22 ноября 2023

В Тюмени заработал поиск пропавших без вести участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
Передать данные об участнике СВО, который пропал без вести, можно по телефону горячей линии Фото:

В Тюменской области начала работать общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Соцразвитие72».

«Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести в СВО и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней. Родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка, а также индивидуальное сопровождение при поиске военнослужащего», — говорится в сообщении.

Сообщается, что общественная приемная будет работать по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00. Уточнить информацию о проекте можно по телефону: 8-905-822-80-50. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство выделило грант общественным организациям на поиск пропавших без вести участников СВО.

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В Тюменской области начала работать общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал «Соцразвитие72». «Жители региона могут подать заявку на поиск своих родных, пропавших без вести в СВО и не выходивших на связь с родственниками более 30 дней. Родственникам будет оказана необходимая помощь и поддержка, а также индивидуальное сопровождение при поиске военнослужащего», — говорится в сообщении. Сообщается, что общественная приемная будет работать по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00. Уточнить информацию о проекте можно по телефону: 8-905-822-80-50. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство выделило грант общественным организациям на поиск пропавших без вести участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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