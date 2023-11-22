Александр Моор назвал главные приоритеты бюджета Тюменской области

В Тюменской областной думе приняли бюджет на 2024-26 годы

23 ноября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал бюджет направленным на социальные программы и поиск инвесторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал приоритетами областного бюджета на 2024-26 годы сохранение социальных программ и поддержку инвесторов. Документ во втором и третьем окончательном чтениях принят депутатами областной думы, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Все приоритеты, которые являются важными для жителей нашего региона, нашли отражение в бюджете. Безусловно, это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй наш важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее. Мы сохранили все государственные программы Тюменской области», — приводит инфоцентр слова Моора. Ранее URA.RU рассказало о том, что в бюджете на 2024 год предусмотрен дефицит. Во время своего послания депутатам облдумы Моор объяснил, почему ключевой документ региона составлен именно так.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал приоритетами областного бюджета на 2024-26 годы сохранение социальных программ и поддержку инвесторов. Документ во втором и третьем окончательном чтениях принят депутатами областной думы, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Все приоритеты, которые являются важными для жителей нашего региона, нашли отражение в бюджете. Безусловно, это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй наш важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее. Мы сохранили все государственные программы Тюменской области», — приводит инфоцентр слова Моора. Ранее URA.RU рассказало о том, что в бюджете на 2024 год предусмотрен дефицит. Во время своего послания депутатам облдумы Моор объяснил, почему ключевой документ региона составлен именно так.