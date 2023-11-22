22 ноября 2023

Александр Моор назвал главные приоритеты бюджета Тюменской области

В Тюменской областной думе приняли бюджет на 2024-26 годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал бюджет направленным на социальные программы и поиск инвесторов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал приоритетами областного бюджета на 2024-26 годы сохранение социальных программ и поддержку инвесторов. Документ во втором и третьем окончательном чтениях принят депутатами областной думы, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Все приоритеты, которые являются важными для жителей нашего региона, нашли отражение в бюджете. Безусловно, это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй наш важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее. Мы сохранили все государственные программы Тюменской области», — приводит инфоцентр слова Моора.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в бюджете на 2024 год предусмотрен дефицит. Во время своего послания депутатам облдумы Моор объяснил, почему ключевой документ региона составлен именно так.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал приоритетами областного бюджета на 2024-26 годы сохранение социальных программ и поддержку инвесторов. Документ во втором и третьем окончательном чтениях принят депутатами областной думы, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Все приоритеты, которые являются важными для жителей нашего региона, нашли отражение в бюджете. Безусловно, это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй наш важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее. Мы сохранили все государственные программы Тюменской области», — приводит инфоцентр слова Моора. Ранее URA.RU рассказало о том, что в бюджете на 2024 год предусмотрен дефицит. Во время своего послания депутатам облдумы Моор объяснил, почему ключевой документ региона составлен именно так.
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© Служба новостей «URA.RU»
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