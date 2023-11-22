22 ноября 2023

Экипаж «ЮТэйр» допустил ошибку во время рейса из Тюмени в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Экипаж ЮТэйр не подготовил и не запустил вручную одну из систем торможения самолета при посадке в тюменском Рощино Фото:

Экипаж авиакомпании «ЮТэйр» нарушил технические регламенты при посадке самолета, следовавшего из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«По результатам расшифровки данных установлено, что на этапе снижения спойлеры не были подготовлены к автоматическому выпуску и на пробеге экипажем не были выпущены вручную. Проведенный анализ ситуации показал, что экипажем судна допущена ошибка», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что проведенная в рамках внутренней системы безопасности проверка не выявила проблем в технической части самолета. Отмечается, что воздушное судно следовало по маршруту «Тюмень — Сочи». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.

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Экипаж авиакомпании «ЮТэйр» нарушил технические регламенты при посадке самолета, следовавшего из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «По результатам расшифровки данных установлено, что на этапе снижения спойлеры не были подготовлены к автоматическому выпуску и на пробеге экипажем не были выпущены вручную. Проведенный анализ ситуации показал, что экипажем судна допущена ошибка», — говорится в сообщении. Также сообщается, что проведенная в рамках внутренней системы безопасности проверка не выявила проблем в технической части самолета. Отмечается, что воздушное судно следовало по маршруту «Тюмень — Сочи». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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