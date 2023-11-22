Экипаж «ЮТэйр» допустил ошибку во время рейса из Тюмени в Сочи

Экипаж авиакомпании «ЮТэйр» нарушил технические регламенты при посадке самолета, следовавшего из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«По результатам расшифровки данных установлено, что на этапе снижения спойлеры не были подготовлены к автоматическому выпуску и на пробеге экипажем не были выпущены вручную. Проведенный анализ ситуации показал, что экипажем судна допущена ошибка», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что проведенная в рамках внутренней системы безопасности проверка не выявила проблем в технической части самолета. Отмечается, что воздушное судно следовало по маршруту «Тюмень — Сочи». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании.
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