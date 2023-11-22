Жители Горнокнязевска простятся с Игорем Тайшиным, погибшим в зоне СВО
В Приуральском районе ЯНАО 24 ноября земляки простятся с военнослужащим Игорем Тайшиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
«Игорь Тайшин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Горнокнязевске церемония прощания состоится 24 ноября в 12:00 на площади», — сообщает пресс-служба администрации Приуральского района в официальном telegram-канале.
Игорь Тайшин из Горнокнязевска Приуральского района ЯНАО погиб в зоне СВО
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