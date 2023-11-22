22 ноября 2023

В ЯНАО простятся с военнослужащим, погибшим при выполнении боевой задачи. Фото

В ЯНАО простятся с бойцом Игорем Тайшиным, погибшим в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Жители Горнокнязевска простятся с Игорем Тайшиным, погибшим в зоне СВО Фото:

В Приуральском районе ЯНАО 24 ноября земляки простятся с военнослужащим Игорем Тайшиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«Игорь Тайшин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Горнокнязевске церемония прощания состоится 24 ноября в 12:00 на площади», — сообщает пресс-служба администрации Приуральского района в официальном telegram-канале.

Игорь Тайшин из Горнокнязевска Приуральского района ЯНАО погиб в зоне СВО
Игорь Тайшин из Горнокнязевска Приуральского района ЯНАО погиб в зоне СВО
Фото:

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В Приуральском районе ЯНАО 24 ноября земляки простятся с военнослужащим Игорем Тайшиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. «Игорь Тайшин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В Горнокнязевске церемония прощания состоится 24 ноября в 12:00 на площади», — сообщает пресс-служба администрации Приуральского района в официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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