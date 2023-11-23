Ямальский солдат Алексей Ямру погиб в зоне спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в telegram-канале.
«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации погиб Алексей Ямру. Он родился в селе Мужи, но уже долгое время жил в Кутопьюгане. Наш земляк служил рядовым и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей останется для нас примером мужества и чести», — говорится в сообщении.
Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района погиб в зоне СВО
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