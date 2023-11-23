Боец из ЯНАО погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Фото

24 ноября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Ямальский солдат Алексей Ямру погиб в зоне спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в telegram-канале. «При исполнении служебного долга во время военной спецоперации погиб Алексей Ямру. Он родился в селе Мужи, но уже долгое время жил в Кутопьюгане. Наш земляк служил рядовым и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей останется для нас примером мужества и чести», — говорится в сообщении. Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района погиб в зоне СВО Фото: telegram-канал «Администрация Надымского района»

Во время специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в telegram-канале. «При исполнении служебного долга во время военной спецоперации погиб Алексей Ямру. Он родился в селе Мужи, но уже долгое время жил в Кутопьюгане. Наш земляк служил рядовым и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей останется для нас примером мужества и чести», — говорится в сообщении.