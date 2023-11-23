23 ноября 2023

Боец из ЯНАО погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Ямальский солдат Алексей Ямру погиб в зоне спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в telegram-канале.

«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации погиб Алексей Ямру. Он родился в селе Мужи, но уже долгое время жил в Кутопьюгане. Наш земляк служил рядовым и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей останется для нас примером мужества и чести», — говорится в сообщении.

Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района погиб в зоне СВО
Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района погиб в зоне СВО
Фото:

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Во время специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Ямру из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в telegram-канале. «При исполнении служебного долга во время военной спецоперации погиб Алексей Ямру. Он родился в селе Мужи, но уже долгое время жил в Кутопьюгане. Наш земляк служил рядовым и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Алексей останется для нас примером мужества и чести», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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