Тюменские дороги стали опасными из-за уличных гонщиков

Уличные гонщики создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени

24 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Тюменские водители недовольны поведение уличных гонщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уличные гонщики и любители дрифта создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители, обратившиеся в редакцию. По их словам, некоторые водители отечественных ВАЗов подрезают других участников дорожного движения и намеренно входят в повороты с заносами. «После первого гололеда на дорогах Тюмени в несколько раз увеличилось количество уличных гонщиков, которые намеренно входят в повороты с заносами и подрезают других водителей. Я сам лично сталкивался с такими уже несколько раз. В основном, они ездят на стареньких ВАЗах», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей. Другой тюменец рассказал в беседе с URA.RU, что из-за уличного гонщика он чуть не попал в аварию на ул. Профсоюзной. «Я ехал по мосту и прямо передо мной вылетел ВАЗ. Из-за него я чуть не врезался в другую машину. Гонщик даже не обратил на это внимания и поехал дальше, подрезая других водителей», — отметил житель Тюмени в разговоре с URA.RU. В областной Госавтоинспекции водителям посоветовали сообщать о нарушениях в ГИБДД. «Нужно звонить по телефонам экстренных служб: 102 или 122. Если есть записи с видеорегистраторов, то их также можно предоставить в Госавтоинспекцию. Нарушители будут найдены и наказаны», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уличные гонщики и любители дрифта создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители, обратившиеся в редакцию. По их словам, некоторые водители отечественных ВАЗов подрезают других участников дорожного движения и намеренно входят в повороты с заносами. «После первого гололеда на дорогах Тюмени в несколько раз увеличилось количество уличных гонщиков, которые намеренно входят в повороты с заносами и подрезают других водителей. Я сам лично сталкивался с такими уже несколько раз. В основном, они ездят на стареньких ВАЗах», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей. Другой тюменец рассказал в беседе с URA.RU, что из-за уличного гонщика он чуть не попал в аварию на ул. Профсоюзной. «Я ехал по мосту и прямо передо мной вылетел ВАЗ. Из-за него я чуть не врезался в другую машину. Гонщик даже не обратил на это внимания и поехал дальше, подрезая других водителей», — отметил житель Тюмени в разговоре с URA.RU. В областной Госавтоинспекции водителям посоветовали сообщать о нарушениях в ГИБДД. «Нужно звонить по телефонам экстренных служб: 102 или 122. Если есть записи с видеорегистраторов, то их также можно предоставить в Госавтоинспекцию. Нарушители будут найдены и наказаны», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.