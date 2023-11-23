23 ноября 2023

Тюменские дороги стали опасными из-за уличных гонщиков

Уличные гонщики создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени
Тюменские водители недовольны поведение уличных гонщиков Фото:

Уличные гонщики и любители дрифта создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители, обратившиеся в редакцию. По их словам, некоторые водители отечественных ВАЗов подрезают других участников дорожного движения и намеренно входят в повороты с заносами.

«После первого гололеда на дорогах Тюмени в несколько раз увеличилось количество уличных гонщиков, которые намеренно входят в повороты с заносами и подрезают других водителей. Я сам лично сталкивался с такими уже несколько раз. В основном, они ездят на стареньких ВАЗах», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей.

Другой тюменец рассказал в беседе с URA.RU, что из-за уличного гонщика он чуть не попал в аварию на ул. Профсоюзной. «Я ехал по мосту и прямо передо мной вылетел ВАЗ. Из-за него я чуть не врезался в другую машину. Гонщик даже не обратил на это внимания и поехал дальше, подрезая других водителей», — отметил житель Тюмени в разговоре с URA.RU.

В областной Госавтоинспекции водителям посоветовали сообщать о нарушениях в ГИБДД. «Нужно звонить по телефонам экстренных служб: 102 или 122. Если есть записи с видеорегистраторов, то их также можно предоставить в Госавтоинспекцию. Нарушители будут найдены и наказаны», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уличные гонщики и любители дрифта создают аварийные ситуации на дорогах Тюмени. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители, обратившиеся в редакцию. По их словам, некоторые водители отечественных ВАЗов подрезают других участников дорожного движения и намеренно входят в повороты с заносами. «После первого гололеда на дорогах Тюмени в несколько раз увеличилось количество уличных гонщиков, которые намеренно входят в повороты с заносами и подрезают других водителей. Я сам лично сталкивался с такими уже несколько раз. В основном, они ездят на стареньких ВАЗах», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей. Другой тюменец рассказал в беседе с URA.RU, что из-за уличного гонщика он чуть не попал в аварию на ул. Профсоюзной. «Я ехал по мосту и прямо передо мной вылетел ВАЗ. Из-за него я чуть не врезался в другую машину. Гонщик даже не обратил на это внимания и поехал дальше, подрезая других водителей», — отметил житель Тюмени в разговоре с URA.RU. В областной Госавтоинспекции водителям посоветовали сообщать о нарушениях в ГИБДД. «Нужно звонить по телефонам экстренных служб: 102 или 122. Если есть записи с видеорегистраторов, то их также можно предоставить в Госавтоинспекцию. Нарушители будут найдены и наказаны», — пояснили агентству в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...