Тюменских инспекторов ДПС подозревают в получении взяток

28 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Предполагается, что инспекторы за вознаграждение передавали владельцу эвакуатора данные о ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени по подозрению в коррупции проверяют трех сотрудников областного управления ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе структуры. «Оперативниками собственной безопасности областного УМВД выявлен факт возможного злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками одного из территориальных отделов. По предварительным данным они передавали информацию о дорожно-транспортных происшествиях за денежное вознаграждение предпринимателю, предоставляющему услуги по эвакуации транспортных средств», — пояснили URA.RU в региональной ГИБДД. Сообщения о том, что трое инспекторов ДПС брали взятки за предоставление бизнесмену информации о ДТП, появилось утром 28 ноября в социальных сетях. Telegram-канал UralMash сообщил, что подозреваемые работали на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» и не давали пострадавшим в ДТП возможности связаться с другими владельцами эвакуаторов. В пресс-службе УГИБДД URA.RU пояснили, что в настоящее время материал проверки направлен для принятия решения в следственные органы. Если вина инспекторов будет подтверждена, им грозит уголовное дело и увольнение из органов внутренних дел, а их непосредственных руководителей ждет дисциплинарная ответственность.

В Тюмени по подозрению в коррупции проверяют трех сотрудников областного управления ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе структуры. «Оперативниками собственной безопасности областного УМВД выявлен факт возможного злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками одного из территориальных отделов. По предварительным данным они передавали информацию о дорожно-транспортных происшествиях за денежное вознаграждение предпринимателю, предоставляющему услуги по эвакуации транспортных средств», — пояснили URA.RU в региональной ГИБДД. Сообщения о том, что трое инспекторов ДПС брали взятки за предоставление бизнесмену информации о ДТП, появилось утром 28 ноября в социальных сетях. Telegram-канал UralMash сообщил, что подозреваемые работали на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» и не давали пострадавшим в ДТП возможности связаться с другими владельцами эвакуаторов. В пресс-службе УГИБДД URA.RU пояснили, что в настоящее время материал проверки направлен для принятия решения в следственные органы. Если вина инспекторов будет подтверждена, им грозит уголовное дело и увольнение из органов внутренних дел, а их непосредственных руководителей ждет дисциплинарная ответственность.