27 ноября 2023

Тюменских инспекторов ДПС подозревают в получении взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пешеходный переход, гибдд, инспектор дпс, регулировка движения, жезл дпс
Предполагается, что инспекторы за вознаграждение передавали владельцу эвакуатора данные о ДТП Фото:

В Тюмени по подозрению в коррупции проверяют трех сотрудников областного управления ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе структуры.

«Оперативниками собственной безопасности областного УМВД выявлен факт возможного злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками одного из территориальных отделов. По предварительным данным они передавали информацию о дорожно-транспортных происшествиях за денежное вознаграждение предпринимателю, предоставляющему услуги по эвакуации транспортных средств», — пояснили URA.RU в региональной ГИБДД.

Сообщения о том, что трое инспекторов ДПС брали взятки за предоставление бизнесмену информации о ДТП, появилось утром 28 ноября в социальных сетях. Telegram-канал UralMash сообщил, что подозреваемые работали на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» и не давали пострадавшим в ДТП возможности связаться с другими владельцами эвакуаторов.

В пресс-службе УГИБДД URA.RU пояснили, что в настоящее время материал проверки направлен для принятия решения в следственные органы. Если вина инспекторов будет подтверждена, им грозит уголовное дело и увольнение из органов внутренних дел, а их непосредственных руководителей ждет дисциплинарная ответственность.

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В Тюмени по подозрению в коррупции проверяют трех сотрудников областного управления ГИБДД. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе структуры. «Оперативниками собственной безопасности областного УМВД выявлен факт возможного злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками одного из территориальных отделов. По предварительным данным они передавали информацию о дорожно-транспортных происшествиях за денежное вознаграждение предпринимателю, предоставляющему услуги по эвакуации транспортных средств», — пояснили URA.RU в региональной ГИБДД. Сообщения о том, что трое инспекторов ДПС брали взятки за предоставление бизнесмену информации о ДТП, появилось утром 28 ноября в социальных сетях. Telegram-канал UralMash сообщил, что подозреваемые работали на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» и не давали пострадавшим в ДТП возможности связаться с другими владельцами эвакуаторов. В пресс-службе УГИБДД URA.RU пояснили, что в настоящее время материал проверки направлен для принятия решения в следственные органы. Если вина инспекторов будет подтверждена, им грозит уголовное дело и увольнение из органов внутренних дел, а их непосредственных руководителей ждет дисциплинарная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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