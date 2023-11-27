27 ноября 2023

Тюменцам продавали говядину из грязного цеха. Фото

Россельхознадзор выявил в тюменском цехе по забою коров «Исток» 13 нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
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Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, корова, агроклевер, село мальцево
Коров забивали в цехе, в котором с потолка обсыпается краска и ржавчина Фото:

Крупная тюменская агрокомпания отправляла на реализацию мясо, полученное в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте ведомства.

«Проведена плановая выездная проверка в отношении убойного пункта снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива „Исток“. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. В частности, на стенах производственного помещения обнаружены скопления грязи, налет ржавчины, со стен холодильной камеры осыпается краска», — говорится в сообщении.

Также в цехе обнаружен треснувший пол и отколотая плитка. По мнению инспекторов ведомства, это мешает качественно мыть и дезинфицировать помещение. Отмечается, что биологические отходы в «Истоке» хранятся в обычных металлических контейнерах в помещении, которое для этого не предназначено.

СССПК «Исток» получило предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.

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Крупная тюменская агрокомпания отправляла на реализацию мясо, полученное в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте ведомства. «Проведена плановая выездная проверка в отношении убойного пункта снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива „Исток“. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. В частности, на стенах производственного помещения обнаружены скопления грязи, налет ржавчины, со стен холодильной камеры осыпается краска», — говорится в сообщении. Также в цехе обнаружен треснувший пол и отколотая плитка. По мнению инспекторов ведомства, это мешает качественно мыть и дезинфицировать помещение. Отмечается, что биологические отходы в «Истоке» хранятся в обычных металлических контейнерах в помещении, которое для этого не предназначено. СССПК «Исток» получило предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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