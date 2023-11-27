Крупная тюменская агрокомпания отправляла на реализацию мясо, полученное в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте ведомства.
«Проведена плановая выездная проверка в отношении убойного пункта снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива „Исток“. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. В частности, на стенах производственного помещения обнаружены скопления грязи, налет ржавчины, со стен холодильной камеры осыпается краска», — говорится в сообщении.
Также в цехе обнаружен треснувший пол и отколотая плитка. По мнению инспекторов ведомства, это мешает качественно мыть и дезинфицировать помещение. Отмечается, что биологические отходы в «Истоке» хранятся в обычных металлических контейнерах в помещении, которое для этого не предназначено.
СССПК «Исток» получило предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.
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