Тюменцам продавали говядину из грязного цеха. Фото

Россельхознадзор выявил в тюменском цехе по забою коров «Исток» 13 нарушений

28 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Коров забивали в цехе, в котором с потолка обсыпается краска и ржавчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупная тюменская агрокомпания отправляла на реализацию мясо, полученное в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте ведомства. «Проведена плановая выездная проверка в отношении убойного пункта снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива „Исток“. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. В частности, на стенах производственного помещения обнаружены скопления грязи, налет ржавчины, со стен холодильной камеры осыпается краска», — говорится в сообщении. Также в цехе обнаружен треснувший пол и отколотая плитка. По мнению инспекторов ведомства, это мешает качественно мыть и дезинфицировать помещение. Отмечается, что биологические отходы в «Истоке» хранятся в обычных металлических контейнерах в помещении, которое для этого не предназначено. СССПК «Исток» получило предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.

Крупная тюменская агрокомпания отправляла на реализацию мясо, полученное в антисанитарных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте ведомства. «Проведена плановая выездная проверка в отношении убойного пункта снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива „Исток“. В ходе проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований. В частности, на стенах производственного помещения обнаружены скопления грязи, налет ржавчины, со стен холодильной камеры осыпается краска», — говорится в сообщении. Также в цехе обнаружен треснувший пол и отколотая плитка. По мнению инспекторов ведомства, это мешает качественно мыть и дезинфицировать помещение. Отмечается, что биологические отходы в «Истоке» хранятся в обычных металлических контейнерах в помещении, которое для этого не предназначено. СССПК «Исток» получило предписание об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.