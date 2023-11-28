28 ноября 2023

В Тюменской области из семей забрали пять детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург, ребенок, непогода, осень, дождь в городе, мальчик в резиновых сапогах
Главной причиной, по которой забирают детей, является асоциальное поведение родителей Фото:

В Тюменской области в 2023 году из семей забрали пять детей. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Главной причиной, является асоциальное поведение родителей.

«В этом году в Тюменской области отобрали пять детей, в прошло году было 13. Главной причиной, по которой отбирали детей, является асоциальное поведение родителей (уклонение от воспитания, алкоголизм). Были также случаи, когда у родителей выявляли психические заболевания, они потом признаются недееспособными. Например, в Аромашевском районе мама вела себя агрессивно, кидалась вещами, у нее было психическое расстройство, ребенка забрали», — рассказала главный специалист.

По словам Эгнер, родители редко восстанавливаются в родительских правах, так как сами не заинтересованы в этом. За последние два года восстановились в правах лишь 10 тюменцев в отношении 18 детей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в 2023 году из семей забрали пять детей. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Главной причиной, является асоциальное поведение родителей. «В этом году в Тюменской области отобрали пять детей, в прошло году было 13. Главной причиной, по которой отбирали детей, является асоциальное поведение родителей (уклонение от воспитания, алкоголизм). Были также случаи, когда у родителей выявляли психические заболевания, они потом признаются недееспособными. Например, в Аромашевском районе мама вела себя агрессивно, кидалась вещами, у нее было психическое расстройство, ребенка забрали», — рассказала главный специалист. По словам Эгнер, родители редко восстанавливаются в родительских правах, так как сами не заинтересованы в этом. За последние два года восстановились в правах лишь 10 тюменцев в отношении 18 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...