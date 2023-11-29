Тюменцы составили топ самых проблемных поликлиник

В рейтинг самых проблемных учреждений попали поликлиники №8, 5 и 17 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени определили городские поликлиники, где чаще возникают очереди и сложно записаться к узким специалистам. По данным telegram-канала «Темы Тюмени», в рейтинг самых проблемных учреждений попали поликлиники №№8, 5 и 17.

«В поликлинике №8 на Ватутина к узким специалистам проблематично попасть. Встала в лист ожидания к неврологу, чтобы взять направление на операцию. Мне перезвонили только через семь месяцев, в итоге сходила в платную», — написала в комментариях канала тюменка Анна. Другой пользователь добавил, что провел в очереди к терапевту четыре часа.

Также часто жалобы поступают на работу поликлиники №5. Как утверждают жители, здесь приходится несколько месяцев ждать записи на УЗИ. Помимо этого, в антирейтинг попала поликлиника №17. «В 17-й долгая запись к узким специалистам. К таким, как лор, эндокринолог, невролог, ожидание составляет по полгода, также отсутствует гастроэнтеролог», — написала тюменка Елизавета. «А ждать направление на УЗИ или КТ… Быстрее за деньги сходить. Сама так сходила на МРТ головного мозга из-за сильных головных болей», — добавила Юлия.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что тюменцы, столкнувшись со сложностями при получении помощи, должны передавать информацию об этом руководству медучреждений. Обращения пациенты могут отправить через официальный портал органов государственной власти региона. Также жителям предлагают сообщить о проблеме, позвонив на горячую линии по телефону 8-345-268-45-65 или лично в департаменте.

«Если у пациента есть конкретные вопросы к представителям какой-либо медицинской организации Тюменской области, можно напрямую обратиться к сотрудникам медицинских организаций, рассказать о проблеме и получить оперативный ответ. Для населения работают telegram-чаты „Тюмень. Здоровье“, „Тюменская область. Здоровье“, „Тобольск. Здоровье“», — добавили в департаменте.