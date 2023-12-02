02 декабря 2023

Mash: Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Видео

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Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото:

Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash.

«Баста сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. По нашей информации, после ДТП он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле», — говорится в сообщении.

Авария произошла после его концерта. Предварительно, пострадавших нет.

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Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Баста сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. По нашей информации, после ДТП он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле», — говорится в сообщении. Авария произошла после его концерта. Предварительно, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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