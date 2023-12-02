Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге (архивное фото)
Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash.
«Баста сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. По нашей информации, после ДТП он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле», — говорится в сообщении.
Авария произошла после его концерта. Предварительно, пострадавших нет.
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