Происшествия Mash: Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Видео 03 декабря 2023 в 02:57 Размер текста - 17 + Баста попал в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге (архивное фото) Фото: Глеб Лунин Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Баста сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. По нашей информации, после ДТП он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле», — говорится в сообщении. Авария произошла после его концерта. Предварительно, пострадавших нет. Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в telegram-канале Mash. «Баста сидел на заднем сидении Maybach во время аварии на Южной Дороге. По нашей информации, после ДТП он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле», — говорится в сообщении. Авария произошла после его концерта. Предварительно, пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям