Жителя Тюменской области убили, завернули в ковер и сбросили в реку

Труп пропавшего нашли только через полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области арестовали мужчину причастного к убийству, совершенному осенью 2022 года: тогда местного жителя лишили жизни, завернули в ковер и сбросили в реку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Исетским районным судом по ходатайству следователя взят под стражу 48-летний Алексей М. В октябре 2022 года из своего дома без вести пропал 38-летний мужчина. Спустя полгода в реке нашли труп потерпевшего. Туда его, предварительно завернув в ковер, сбросил обвиняемый, помогал ему брат», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По версии следствия, преступление случилось во время распития алкоголя. Обвиняемый ударил свою жертву рукой в голову, от чего тот упал и получил черепно-мозговую травму.

Задержанного мужчину поместили под арест до 1 января 2024 года. Свою причастность к убийству он не отрицает.