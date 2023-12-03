03 декабря 2023
02 декабря 2023

Жителя Тюменской области убили, завернули в ковер и сбросили в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Труп пропавшего нашли только через полгода Фото:

В Тюменской области арестовали мужчину причастного к убийству, совершенному осенью 2022 года: тогда местного жителя лишили жизни, завернули в ковер и сбросили в реку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Исетским районным судом по ходатайству следователя взят под стражу 48-летний Алексей М. В октябре 2022 года из своего дома без вести пропал 38-летний мужчина. Спустя полгода в реке нашли труп потерпевшего. Туда его, предварительно завернув в ковер, сбросил обвиняемый, помогал ему брат», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По версии следствия, преступление случилось во время распития алкоголя. Обвиняемый ударил свою жертву рукой в голову, от чего тот упал и получил черепно-мозговую травму.

Задержанного мужчину поместили под арест до 1 января 2024 года. Свою причастность к убийству он не отрицает.

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В Тюменской области арестовали мужчину причастного к убийству, совершенному осенью 2022 года: тогда местного жителя лишили жизни, завернули в ковер и сбросили в реку. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Исетским районным судом по ходатайству следователя взят под стражу 48-летний Алексей М. В октябре 2022 года из своего дома без вести пропал 38-летний мужчина. Спустя полгода в реке нашли труп потерпевшего. Туда его, предварительно завернув в ковер, сбросил обвиняемый, помогал ему брат», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По версии следствия, преступление случилось во время распития алкоголя. Обвиняемый ударил свою жертву рукой в голову, от чего тот упал и получил черепно-мозговую травму. Задержанного мужчину поместили под арест до 1 января 2024 года. Свою причастность к убийству он не отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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