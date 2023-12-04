На тюменские автомойки выстроились огромные очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомойка. Тюмень, автомойка, мойка автомобиля, мойка машин
После наступления морозов в Тюмени резко вырос спрос на услуги автомоек Фото:

После наступления морозной погоды на тюменские автомойки выстроились огромные очереди. Об этом агентству рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию.

«Я уже несколько дней подряд не могу помыть свой автомобиль, потому что очереди на автомойки стоят круглосуточно. После того как в Тюмень пришли морозы, на мойках начался нереальный ажиотаж: люди вынуждены часами ждать, чтобы получить эту услугу», — рассказал агентству один из тюменских автолюбителей.

Другой водитель сообщил агентству, что очереди также выстроились на автомойки самообслуживания. «Для того, чтобы помыть автомобиль своими руками, придется постоять в очереди. Два — три часа как минимум. Спрос на мойку автомобилей резко вырос из-за погоды. Как только подморозило и на улицах стало меньше грязи, люди поехали мыть машины», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что тюменские автомойки решили обогатиться на водителях. На фоне ажиотажного спроса средняя стоимость мойки машин в Тюмени выросла до 600-800 рублей.

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После наступления морозной погоды на тюменские автомойки выстроились огромные очереди. Об этом агентству рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «Я уже несколько дней подряд не могу помыть свой автомобиль, потому что очереди на автомойки стоят круглосуточно. После того как в Тюмень пришли морозы, на мойках начался нереальный ажиотаж: люди вынуждены часами ждать, чтобы получить эту услугу», — рассказал агентству один из тюменских автолюбителей. Другой водитель сообщил агентству, что очереди также выстроились на автомойки самообслуживания. «Для того, чтобы помыть автомобиль своими руками, придется постоять в очереди. Два — три часа как минимум. Спрос на мойку автомобилей резко вырос из-за погоды. Как только подморозило и на улицах стало меньше грязи, люди поехали мыть машины», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что тюменские автомойки решили обогатиться на водителях. На фоне ажиотажного спроса средняя стоимость мойки машин в Тюмени выросла до 600-800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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