Новогодние гуляния в ЯНАО будут охранять сотни полицейских

Безопасность новогодних мероприятий в ЯНАО обеспечат полицейские и волонтеры

06 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Полицейские и общественники обеспечат безопасность Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городах ЯНАО в новогодние праздники безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, а также дружинники и казаки. Всего к праздничным мероприятиям планируется привлечь почти 400 человек, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел последнее в этом году заседание антитеррористической комиссии. В округе во время новогодних каникул запланировано проведение 32 культурно-массовых мероприятий. Обеспечивать порядок будут 102 сотрудника органов внутренних дел и 57 росгвардейцев. Патрулировать улицы в праздники будут также 80 дружинников и 147 казаков», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На совещании обсуждались вопросы видеонаблюдения. В округе работает около трех тысяч видеокамер, объединенных в систему «Умный город», которые оказывают существенную помощь силовикам. Камеры помогли раскрыть 117 преступлений, не говоря о правонарушениях. В 2024 году их количество камер видеонаблюдения увеличится еще на 700. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Виновного удалось установить с помощью видеокамер.

В городах ЯНАО в новогодние праздники безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, а также дружинники и казаки. Всего к праздничным мероприятиям планируется привлечь почти 400 человек, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел последнее в этом году заседание антитеррористической комиссии. В округе во время новогодних каникул запланировано проведение 32 культурно-массовых мероприятий. Обеспечивать порядок будут 102 сотрудника органов внутренних дел и 57 росгвардейцев. Патрулировать улицы в праздники будут также 80 дружинников и 147 казаков», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На совещании обсуждались вопросы видеонаблюдения. В округе работает около трех тысяч видеокамер, объединенных в систему «Умный город», которые оказывают существенную помощь силовикам. Камеры помогли раскрыть 117 преступлений, не говоря о правонарушениях. В 2024 году их количество камер видеонаблюдения увеличится еще на 700. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Виновного удалось установить с помощью видеокамер.