Появилось первое видео из школы Брянска, где произошла стрельба

Девочка начала стрельбу в школе Брянска
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
В результате стрельбы в школе Брянска, которую устроила восьмиклассница, погибли два человека, четверо оказались ранены. В telegram-каналах появилось первое видео с места событий.
«Алина пронесла в школу оружие, зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам из своего 8А, после чего застрелилась», — сообщил telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, как школьники вместе с учителями прячутся в классе.
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