Появилось первое видео из школы Брянска, где произошла стрельба

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Гильзы от ружья. Челябинск, оружие, гильзы
Девочка начала стрельбу в школе Брянска Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В результате стрельбы в школе Брянска, которую устроила восьмиклассница, погибли два человека, четверо оказались ранены. В telegram-каналах появилось первое видео с места событий.

«Алина пронесла в школу оружие, зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам из своего 8А, после чего застрелилась», — сообщил telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, как школьники вместе с учителями прячутся в классе.

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В результате стрельбы в школе Брянска, которую устроила восьмиклассница, погибли два человека, четверо оказались ранены. В telegram-каналах появилось первое видео с места событий. «Алина пронесла в школу оружие, зашла в класс и открыла стрельбу по ученикам из своего 8А, после чего застрелилась», — сообщил telegram-канал Shot. На опубликованных кадрах видно, как школьники вместе с учителями прячутся в классе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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