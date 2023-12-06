Курганцам дали новую возможность отправить вопросы на прямую линию с Шумковым

07 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Прямая линия с губернатором Вадимом Шумковым пройдет 10 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области смогут отправить свои вопросы для прямого эфира с губернатором Вадимом Шумковым с помощью специальной платформы обратной связи. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «С 7 по 10 декабря дополнительно вопросы на прямую линию губернатора Вадима Шумкова можно направить через специальную форму на платформе обратной связи. Она доступна по ссылке https://vk.cc/csX6Vp. ЦУР Курганской области соберет все вопросы, которые поступят на платформу обратной связи, и поможет жителям региона получить ответы на вопросы, которые не будут озвучены в рамках прямого эфира», — указано в сообщении. Отправить вопросы по этой ссылке смогут только люди, которые авторизованы на портале госуслуг. Также курганцы могут воспользоваться формой «Задай вопрос губернатору», расположенной на сайте областного правительства в разделе «Губернатор». Во время прямого эфира у жителей региона появится шанс дозвониться по телефону: 8 (3522) 43-33-44. Представители власти добавили, что ответят на все незаданные вопросы, в которых отправитель укажет свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон для связи. Эфир пройдет 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган» на канале «Россия 24» с 15:00 до 15:57. Также планируется, что эфир можно будет увидеть в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области смогут отправить свои вопросы для прямого эфира с губернатором Вадимом Шумковым с помощью специальной платформы обратной связи. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «С 7 по 10 декабря дополнительно вопросы на прямую линию губернатора Вадима Шумкова можно направить через специальную форму на платформе обратной связи. Она доступна по ссылке https://vk.cc/csX6Vp. ЦУР Курганской области соберет все вопросы, которые поступят на платформу обратной связи, и поможет жителям региона получить ответы на вопросы, которые не будут озвучены в рамках прямого эфира», — указано в сообщении. Отправить вопросы по этой ссылке смогут только люди, которые авторизованы на портале госуслуг. Также курганцы могут воспользоваться формой «Задай вопрос губернатору», расположенной на сайте областного правительства в разделе «Губернатор». Во время прямого эфира у жителей региона появится шанс дозвониться по телефону: 8 (3522) 43-33-44. Представители власти добавили, что ответят на все незаданные вопросы, в которых отправитель укажет свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон для связи. Эфир пройдет 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган» на канале «Россия 24» с 15:00 до 15:57. Также планируется, что эфир можно будет увидеть в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».