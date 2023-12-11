Какие автомобили чаще всего угоняют в России

«Газета.ру»: за год в РФ чаще всего угоняли Hyundai Palisade и Lada Granta

11 декабря 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Из премиального сегмента чаще всего угоняли Mercedes-Benz GLE-Class Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наиболее часто в России в текущем году угоняли такие автомобили Kia K5, Hyundai Palisade, Lada Granta и другие. Лидером из регионов по кражам машин стала Москва. А общее число угонов по России за год выросло на 15%. Такая статистика приводится в исследовании «Страхового дома ВСК». «Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta», — передает « Газета.ру» информацию из исследования. Из премиальных машин самыми угоняемым стал кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Из китайских — Exeed TXL и Chery Tiggo. Из регионов лидером по угонам стала Москва. Там произошел 51% происшествий. Второе место заняла Самарская область. В данном регионе произошло 7% от общего числа краж авто. В целом по итогам 2023 года число угонов на территории РФ выросло на 15%. По месяцам наиболее число краж было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре. Чаще всего машины угоняли с корпоративных парковок. На них произошло 47% происшествий. Среди автомобилистов из-за действий преступников в основном страдали женщины. На них пришлось 22% угонов. Ранее руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что чаще всего летом машины угоняют на пляже. По его словам, большинство угонов происходит с использованием специальных технических средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наиболее часто в России в текущем году угоняли такие автомобили Kia K5, Hyundai Palisade, Lada Granta и другие. Лидером из регионов по кражам машин стала Москва. А общее число угонов по России за год выросло на 15%. Такая статистика приводится в исследовании «Страхового дома ВСК». «Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta», — передает «Газета.ру» информацию из исследования. Из премиальных машин самыми угоняемым стал кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Из китайских — Exeed TXL и Chery Tiggo. Из регионов лидером по угонам стала Москва. Там произошел 51% происшествий. Второе место заняла Самарская область. В данном регионе произошло 7% от общего числа краж авто. В целом по итогам 2023 года число угонов на территории РФ выросло на 15%. По месяцам наиболее число краж было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре. Чаще всего машины угоняли с корпоративных парковок. На них произошло 47% происшествий. Среди автомобилистов из-за действий преступников в основном страдали женщины. На них пришлось 22% угонов. Ранее руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов рассказал, что чаще всего летом машины угоняют на пляже. По его словам, большинство угонов происходит с использованием специальных технических средств.