Эксперт предупредил о популярнейших причинах угона авто летом

Автоэксперт Кондрашов: летом угоняют машины, припаркованные в местах отдыха у воды

10 июля 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Самые частые кражи происходят на пляжах, заявил Андрей Кондрашов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чаще всего летом угоняют машины, которые владельцы оставляют в местах отдыха у воды, а сами идут купаться. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов. «Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу», — сказал Кондрашов в комментарии для « Газеты.ru ». Он отметил, что в это время люди отвлечены отдыхом. По словам Кондрашова, летом также крадут ключи у женщин, которые надевают платья и вынуждены класть ключи от авто в сумку. Однако, по словам эксперта, большинство машин крадут с использованием специальных технических средств. Ранее аналитики выяснили причину роста числа угонов авто в России. По их мнению, на рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей.

Чаще всего летом угоняют машины, которые владельцы оставляют в местах отдыха у воды, а сами идут купаться. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов. «Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу», — сказал Кондрашов в комментарии для «Газеты.ru». Он отметил, что в это время люди отвлечены отдыхом. По словам Кондрашова, летом также крадут ключи у женщин, которые надевают платья и вынуждены класть ключи от авто в сумку. Однако, по словам эксперта, большинство машин крадут с использованием специальных технических средств. Ранее аналитики выяснили причину роста числа угонов авто в России. По их мнению, на рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей.