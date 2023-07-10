Эксперт предупредил о популярнейших причинах угона авто летом

Автоэксперт Кондрашов: летом угоняют машины, припаркованные в местах отдыха у воды
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Самые частые кражи происходят на пляжах, заявил Андрей Кондрашов Фото:

Чаще всего летом угоняют машины, которые владельцы оставляют в местах отдыха у воды, а сами идут купаться. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу», — сказал Кондрашов в комментарии для «Газеты.ru». Он отметил, что в это время люди отвлечены отдыхом.

По словам Кондрашова, летом также крадут ключи у женщин, которые надевают платья и вынуждены класть ключи от авто в сумку. Однако, по словам эксперта, большинство машин крадут с использованием специальных технических средств.

Ранее аналитики выяснили причину роста числа угонов авто в России. По их мнению, на рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей.

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Чаще всего летом угоняют машины, которые владельцы оставляют в местах отдыха у воды, а сами идут купаться. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов. «Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу», — сказал Кондрашов в комментарии для «Газеты.ru». Он отметил, что в это время люди отвлечены отдыхом. По словам Кондрашова, летом также крадут ключи у женщин, которые надевают платья и вынуждены класть ключи от авто в сумку. Однако, по словам эксперта, большинство машин крадут с использованием специальных технических средств. Ранее аналитики выяснили причину роста числа угонов авто в России. По их мнению, на рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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