11 декабря 2023

В Тюмени построят пункт для утилизации снега

В Тюмени построят снегоплавильный пункт
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывозимый с улиц снег будут принимать на новом пункте Фото:

Снегоплавильный пункт и пункт приемки снега планируют построить в Тюмени в районе улицы Высоковольтной. Это следует из документов, опубликованных администрацией города на своем сайте.

«Проектируемая территория в районе улицы Высоковольтная. Характеристики объектов капитального строительства: проектом предусматривается размещение снегоплавильного, снегоприемного пункта», — говорится в документации.

Освоение территории, ориентировочно, предусмотрено в одну очередь. А именно, строительство должно завершиться до 2025 года.

Также в документах сказано и о других проектах. В частности, до 2026 года в районе улицы Республики должен появиться спортивный комплекс (детский футбольный клуб), а на Старотобольском тракте — цех по производству металлоконструкций.

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Снегоплавильный пункт и пункт приемки снега планируют построить в Тюмени в районе улицы Высоковольтной. Это следует из документов, опубликованных администрацией города на своем сайте. «Проектируемая территория в районе улицы Высоковольтная. Характеристики объектов капитального строительства: проектом предусматривается размещение снегоплавильного, снегоприемного пункта», — говорится в документации. Освоение территории, ориентировочно, предусмотрено в одну очередь. А именно, строительство должно завершиться до 2025 года. Также в документах сказано и о других проектах. В частности, до 2026 года в районе улицы Республики должен появиться спортивный комплекс (детский футбольный клуб), а на Старотобольском тракте — цех по производству металлоконструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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