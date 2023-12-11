В Тюмени построят пункт для утилизации снега

Снегоплавильный пункт и пункт приемки снега планируют построить в Тюмени в районе улицы Высоковольтной. Это следует из документов, опубликованных администрацией города на своем сайте.
«Проектируемая территория в районе улицы Высоковольтная. Характеристики объектов капитального строительства: проектом предусматривается размещение снегоплавильного, снегоприемного пункта», — говорится в документации.
Освоение территории, ориентировочно, предусмотрено в одну очередь. А именно, строительство должно завершиться до 2025 года.
Также в документах сказано и о других проектах. В частности, до 2026 года в районе улицы Республики должен появиться спортивный комплекс (детский футбольный клуб), а на Старотобольском тракте — цех по производству металлоконструкций.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.