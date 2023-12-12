12 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался отключениями электричества в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об отключениях электричества в Тюменской области Фото:

Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад об отключениях электричества в населенных пунктах Перевалово, Ушаково и Успенское Тюменской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в поселках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское», — указано в сообщении Следственного комитета РФ.

Там добавили, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Виновным грозят крупные штрафы, либо арест. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе его расследования.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области несколько сел остались без света из-за аварии на электросетях. После отключения электричества местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Таким же образом за помощью к главе государства обратились домовладельцы тюменских СНТ, которые также столкнулись с перебоями подачи энергии.

С началом зимы в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 13 декабря температура воздуха на территории региона опускалась до -40 градусов.

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Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад об отключениях электричества в населенных пунктах Перевалово, Ушаково и Успенское Тюменской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в поселках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское», — указано в сообщении Следственного комитета РФ. Там добавили, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Виновным грозят крупные штрафы, либо арест. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе его расследования. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области несколько сел остались без света из-за аварии на электросетях. После отключения электричества местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Таким же образом за помощью к главе государства обратились домовладельцы тюменских СНТ, которые также столкнулись с перебоями подачи энергии. С началом зимы в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 13 декабря температура воздуха на территории региона опускалась до -40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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