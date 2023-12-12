Бастрыкин заинтересовался отключениями электричества в Тюменской области

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об отключениях электричества в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад об отключениях электричества в населенных пунктах Перевалово, Ушаково и Успенское Тюменской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В средствах массовой информации опубликован материал, в котором сообщается, что больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в поселках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское», — указано в сообщении Следственного комитета РФ.

Там добавили, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — халатность. Виновным грозят крупные штрафы, либо арест. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе его расследования.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области несколько сел остались без света из-за аварии на электросетях. После отключения электричества местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Таким же образом за помощью к главе государства обратились домовладельцы тюменских СНТ, которые также столкнулись с перебоями подачи энергии.

С началом зимы в Тюменскую область пришли аномальные морозы. В период с 6 по 13 декабря температура воздуха на территории региона опускалась до -40 градусов.