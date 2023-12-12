12 декабря 2023

Власти Кургана перед прямой линии Путина считают детей с проблемного микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Чиновники начали подсчитывать детей с проблемного микрорайона Фото:

Власти Кургана только накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начали собирать реальные данные о количестве детей, проживающих на бульваре Солнечный. Там жители активно просят построить отдельную школу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В родительских чатах учителя начали запрашивать данные о проживающих в микрорайоне. «Нужна информация о количество детей, зарегистрированных проживающих на бульваре Солнечном. Также о количество не зарегистрированных, но проживающих на Солнечном, и количество зарегистрированных, но не проживающих», — такие сообщения начали появляться в родительских чатах, сообщает источник.

Другой источник рассказал журналисту, что на прямую линию с Путиным уже отправлено более сотни жалоб на отказ властей Кургана построить новую школу на бульваре Солнечный. Обсуждают, что чиновники опасаются, что вопрос о школе и отказе чиновников строить ее всплывет во время эфира с президентом России, так как Путину уже отправлено более сотни жалоб.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова официально отказала в строительстве школы на бульваре Солнечный. Тогда глава города сказала, что бульвар не является микрорайоном, поэтому необходимости в отдельной школе нет.

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Власти Кургана только накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным начали собирать реальные данные о количестве детей, проживающих на бульваре Солнечный. Там жители активно просят построить отдельную школу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В родительских чатах учителя начали запрашивать данные о проживающих в микрорайоне. «Нужна информация о количество детей, зарегистрированных проживающих на бульваре Солнечном. Также о количество не зарегистрированных, но проживающих на Солнечном, и количество зарегистрированных, но не проживающих», — такие сообщения начали появляться в родительских чатах, сообщает источник. Другой источник рассказал журналисту, что на прямую линию с Путиным уже отправлено более сотни жалоб на отказ властей Кургана построить новую школу на бульваре Солнечный. Обсуждают, что чиновники опасаются, что вопрос о школе и отказе чиновников строить ее всплывет во время эфира с президентом России, так как Путину уже отправлено более сотни жалоб. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова официально отказала в строительстве школы на бульваре Солнечный. Тогда глава города сказала, что бульвар не является микрорайоном, поэтому необходимости в отдельной школе нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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