Путин объяснил, почему российский газ из ЯНАО пойдет на восток

Путин: газопровод «Ямал — Европа» закрыла Польша

14 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Российский газ пойдет на Восток из-за препятствий западных партнеров Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Глобальная стратегия «поворота на Восток» обусловлена недружественными действиями Запада, в то же время поставки газа в Европу продолжаются в меньших объемах из-за контрактных обязательств ПАО «Газпром». Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Почему поставляем газ в Европу? „Газпром“ всегда исполнял контрактные обязательства и сейчас исполняет. [Мы не отказывались от поставок газа в Европу], это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“, — это сделала Польша», — сообщил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, трансляцию которой вело URA.RU. Также Путин ответил, что в стране продолжается программа внутренней газификации — 450 тысяч домохозяйств уже подключены к этой программе. Еще один миллион хозяйств имеют такую возможность. Путин заявил, что поставки газа в Европу обусловлены и продажей газа в нейтральные страны. «У нас нет цели наказывать Венгрию или Словакию», — отметил президент РФ.

Глобальная стратегия «поворота на Восток» обусловлена недружественными действиями Запада, в то же время поставки газа в Европу продолжаются в меньших объемах из-за контрактных обязательств ПАО «Газпром». Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Почему поставляем газ в Европу? „Газпром“ всегда исполнял контрактные обязательства и сейчас исполняет. [Мы не отказывались от поставок газа в Европу], это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“, — это сделала Польша», — сообщил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, трансляцию которой вело URA.RU. Также Путин ответил, что в стране продолжается программа внутренней газификации — 450 тысяч домохозяйств уже подключены к этой программе. Еще один миллион хозяйств имеют такую возможность. Путин заявил, что поставки газа в Европу обусловлены и продажей газа в нейтральные страны. «У нас нет цели наказывать Венгрию или Словакию», — отметил президент РФ.