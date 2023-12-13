13 декабря 2023

Путин объяснил, почему российский газ из ЯНАО пойдет на восток

Путин: газопровод «Ямал — Европа» закрыла Польша
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Российский газ пойдет на Восток из-за препятствий западных партнеров Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Глобальная стратегия «поворота на Восток» обусловлена недружественными действиями Запада, в то же время поставки газа в Европу продолжаются в меньших объемах из-за контрактных обязательств ПАО «Газпром». Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

«Почему поставляем газ в Европу? „Газпром“ всегда исполнял контрактные обязательства и сейчас исполняет. [Мы не отказывались от поставок газа в Европу], это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“, — это сделала Польша», — сообщил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, трансляцию которой вело URA.RU.

Также Путин ответил, что в стране продолжается программа внутренней газификации — 450 тысяч домохозяйств уже подключены к этой программе. Еще один миллион хозяйств имеют такую возможность.

Путин заявил, что поставки газа в Европу обусловлены и продажей газа в нейтральные страны. «У нас нет цели наказывать Венгрию или Словакию», — отметил президент РФ.

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Глобальная стратегия «поворота на Восток» обусловлена недружественными действиями Запада, в то же время поставки газа в Европу продолжаются в меньших объемах из-за контрактных обязательств ПАО «Газпром». Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Почему поставляем газ в Европу? „Газпром“ всегда исполнял контрактные обязательства и сейчас исполняет. [Мы не отказывались от поставок газа в Европу], это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод „Ямал-Европа“, — это сделала Польша», — сообщил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, трансляцию которой вело URA.RU. Также Путин ответил, что в стране продолжается программа внутренней газификации — 450 тысяч домохозяйств уже подключены к этой программе. Еще один миллион хозяйств имеют такую возможность. Путин заявил, что поставки газа в Европу обусловлены и продажей газа в нейтральные страны. «У нас нет цели наказывать Венгрию или Словакию», — отметил президент РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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