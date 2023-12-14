Боксеры Валуев и Макаренко провели тренировку для спортсменов в ЯНАО. Фото

15 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Знаменитые боксеры устроили мастер-класс для юных спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко приехали в Салехард (ЯНАО), где провели тренировку с детьми. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня в Салехарде — именитые боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко. Гости провели мастер-класс для наших юных спортсменов и всех желающих в „Северном характере“», — сообщил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России и мира по боксу Денис Лебедев провел тренировку для детей из Нового Уренгоя. Организовал мероприятие «Газпром добыча Уренгой». Евгений Макаренко и Николай Валуев посетили Салехард Telegram-канал главы города Алексея Титовского

Боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко приехали в Салехард (ЯНАО), где провели тренировку с детьми. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня в Салехарде — именитые боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко. Гости провели мастер-класс для наших юных спортсменов и всех желающих в „Северном характере“», — сообщил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России и мира по боксу Денис Лебедев провел тренировку для детей из Нового Уренгоя. Организовал мероприятие «Газпром добыча Уренгой».