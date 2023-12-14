Знаменитые боксеры устроили мастер-класс для юных спортсменов
Боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко приехали в Салехард (ЯНАО), где провели тренировку с детьми. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский.
«Сегодня в Салехарде — именитые боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко. Гости провели мастер-класс для наших юных спортсменов и всех желающих в „Северном характере“», — сообщил мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России и мира по боксу Денис Лебедев провел тренировку для детей из Нового Уренгоя. Организовал мероприятие «Газпром добыча Уренгой».
Евгений Макаренко и Николай Валуев посетили Салехард
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.