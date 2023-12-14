14 декабря 2023

Боксеры Валуев и Макаренко провели тренировку для спортсменов в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация песни Сергея Шнурова для "Спокойной ночи, малыши!", ТАСС. Москва, валуев николай
Знаменитые боксеры устроили мастер-класс для юных спортсменов Фото:

Боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко приехали в Салехард (ЯНАО), где провели тренировку с детьми. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский.

«Сегодня в Салехарде — именитые боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко. Гости провели мастер-класс для наших юных спортсменов и всех желающих в „Северном характере“», — сообщил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России и мира по боксу Денис Лебедев провел тренировку для детей из Нового Уренгоя. Организовал мероприятие «Газпром добыча Уренгой».

Евгений Макаренко и Николай Валуев посетили Салехард
Евгений Макаренко и Николай Валуев посетили Салехард

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Боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко приехали в Салехард (ЯНАО), где провели тренировку с детьми. Об этом в telegram-канале сообщил глава города Алексей Титовский. «Сегодня в Салехарде — именитые боксеры Николай Валуев и Евгений Макаренко. Гости провели мастер-класс для наших юных спортсменов и всех желающих в „Северном характере“», — сообщил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что чемпион России и мира по боксу Денис Лебедев провел тренировку для детей из Нового Уренгоя. Организовал мероприятие «Газпром добыча Уренгой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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