Курганский медик показала, как выглядит подземный медпункт, где лечат бойцов СВО. Видео

Медик из зоны СВО попросила курганцев купить генератор для подземного медпункта

15 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Курганский медик показала как обустроен медпункт под землей, где лечат раненных бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский медик из артиллерийской бригады показала, как выглядит подземный медпункт, в котором лечат больных и раненых бойцов из зоны СВО. Также она вместе с водителем медслужбы обратилась к землякам с просьбой помочь приобрести дизельный генератор. Видеообращением медика с корреспондентом URA.RU поделилась ее сестра из Шадринска. «Так выглядит наша приемная, мы живем под землей. Вот здесь проход в стационар, но его показать не могу, там лежат больные. <…> Нам нужен дизельный генератор, чтобы у нас всегда было светло и тепло», — сказала на видео медицинский работник артбригады. Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Шор» из зоны СВО показал, как выглядит штаб разведки на фронте. На кадрах видно, что в подземном бункере оборудована телефонная связь, обогреватели и телевизор. Укрытие рассчитано на несколько человек. Также военнослужащий показывал блиндаж , в котором бойцы укрываются от обстрелов артиллерии ВСУ.

Курганский медик из артиллерийской бригады показала, как выглядит подземный медпункт, в котором лечат больных и раненых бойцов из зоны СВО. Также она вместе с водителем медслужбы обратилась к землякам с просьбой помочь приобрести дизельный генератор. Видеообращением медика с корреспондентом URA.RU поделилась ее сестра из Шадринска. «Так выглядит наша приемная, мы живем под землей. Вот здесь проход в стационар, но его показать не могу, там лежат больные. <…> Нам нужен дизельный генератор, чтобы у нас всегда было светло и тепло», — сказала на видео медицинский работник артбригады. Ранее URA.RU писало, что курганский боец с позывным «Шор» из зоны СВО показал, как выглядит штаб разведки на фронте. На кадрах видно, что в подземном бункере оборудована телефонная связь, обогреватели и телевизор. Укрытие рассчитано на несколько человек. Также военнослужащий показывал блиндаж, в котором бойцы укрываются от обстрелов артиллерии ВСУ.