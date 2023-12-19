В Тюмени назвали список продуктов, сильнее всего подорожавших за год

В Тюмени за год больше всего выросли в цене фарш, курица, яйца и печень

19 декабря 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Причиной роста цен стало ослабление рубля и болезни животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самое ощутимое удорожание за год в Тюменской области наблюдается по таким продуктам, как мясной фарш, мясо курицы, яйца, печень, помидоры, огурцы, виноград и груши. Данные URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России. «По состоянию на ноябрь 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022-го) цены на продовольствие в Тюменской области увеличились на 6,22%. Ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо, яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее (в октябре она была дешевле)», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Рост цен объяснили издержками производителей. Из-за ослабления курса рубля закупка импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и обслуживание оборудования иностранного производства стали обходиться дороже. Сказалась и неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны. Среди плодовоовощной продукции самый большой скачок цен показали огурцы и помидоры. Причина в увеличении затрат на топливо, необходимое для производства и транспортировки тепличных овощей. Подорожали и импортируемые виноград и груши.

Самое ощутимое удорожание за год в Тюменской области наблюдается по таким продуктам, как мясной фарш, мясо курицы, яйца, печень, помидоры, огурцы, виноград и груши. Данные URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России. «По состоянию на ноябрь 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022-го) цены на продовольствие в Тюменской области увеличились на 6,22%. Ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо, яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее (в октябре она была дешевле)», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Рост цен объяснили издержками производителей. Из-за ослабления курса рубля закупка импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и обслуживание оборудования иностранного производства стали обходиться дороже. Сказалась и неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны. Среди плодовоовощной продукции самый большой скачок цен показали огурцы и помидоры. Причина в увеличении затрат на топливо, необходимое для производства и транспортировки тепличных овощей. Подорожали и импортируемые виноград и груши.