В Тюмени назвали список продуктов, сильнее всего подорожавших за год

Самое ощутимое удорожание за год в Тюменской области наблюдается по таким продуктам, как мясной фарш, мясо курицы, яйца, печень, помидоры, огурцы, виноград и груши. Данные URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.
«По состоянию на ноябрь 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022-го) цены на продовольствие в Тюменской области увеличились на 6,22%. Ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо, яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее (в октябре она была дешевле)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Рост цен объяснили издержками производителей. Из-за ослабления курса рубля закупка импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и обслуживание оборудования иностранного производства стали обходиться дороже. Сказалась и неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны.
Среди плодовоовощной продукции самый большой скачок цен показали огурцы и помидоры. Причина в увеличении затрат на топливо, необходимое для производства и транспортировки тепличных овощей. Подорожали и импортируемые виноград и груши.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.