В Тюмени назвали список продуктов, сильнее всего подорожавших за год

В Тюмени за год больше всего выросли в цене фарш, курица, яйца и печень
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной роста цен стало ослабление рубля и болезни животных Фото:

Самое ощутимое удорожание за год в Тюменской области наблюдается по таким продуктам, как мясной фарш, мясо курицы, яйца, печень, помидоры, огурцы, виноград и груши. Данные URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России.

«По состоянию на ноябрь 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022-го) цены на продовольствие в Тюменской области увеличились на 6,22%. Ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо, яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее (в октябре она была дешевле)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Рост цен объяснили издержками производителей. Из-за ослабления курса рубля закупка импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и обслуживание оборудования иностранного производства стали обходиться дороже. Сказалась и неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны.

Среди плодовоовощной продукции самый большой скачок цен показали огурцы и помидоры. Причина в увеличении затрат на топливо, необходимое для производства и транспортировки тепличных овощей. Подорожали и импортируемые виноград и груши.

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Самое ощутимое удорожание за год в Тюменской области наблюдается по таким продуктам, как мясной фарш, мясо курицы, яйца, печень, помидоры, огурцы, виноград и груши. Данные URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского отделения Банка России. «По состоянию на ноябрь 2023 года (по сравнению с ноябрем 2022-го) цены на продовольствие в Тюменской области увеличились на 6,22%. Ускорился годовой рост цен на мясной фарш, куриное мясо, яйца. Печень в ноябре стала дороже, чем годом ранее (в октябре она была дешевле)», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Рост цен объяснили издержками производителей. Из-за ослабления курса рубля закупка импортных кормовых добавок, ветеринарных препаратов и обслуживание оборудования иностранного производства стали обходиться дороже. Сказалась и неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны. Среди плодовоовощной продукции самый большой скачок цен показали огурцы и помидоры. Причина в увеличении затрат на топливо, необходимое для производства и транспортировки тепличных овощей. Подорожали и импортируемые виноград и груши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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