19 декабря 2023

В Новом Уренгое столкнулись четыре легковых автомобиля. Видео

На мосту в Новом Уренгое в ДТП попали четыре легковушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария, дорожно-транспортное проишествие
В Новом Уренгое сотрудники ДПС выясняют обстоятельства столкновения легковых автомобилей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на мосту между южной и северной частями города произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«В Новом Уренгое, на улице Центральная магистраль, столкнулись 4 транспортных средства. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло 20 декабря около 17 часов. Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на мосту между южной и северной частями города произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое, на улице Центральная магистраль, столкнулись 4 транспортных средства. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении. Столкновение произошло 20 декабря около 17 часов. Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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