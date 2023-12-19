В Новом Уренгое сотрудники ДПС выясняют обстоятельства столкновения легковых автомобилей
В Новом Уренгое (ЯНАО) на мосту между южной и северной частями города произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.
«В Новом Уренгое, на улице Центральная магистраль, столкнулись 4 транспортных средства. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.
Столкновение произошло 20 декабря около 17 часов. Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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