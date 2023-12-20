Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальского бойца Евгения Супакова с присвоением звания Героя России и медалью «Золотая звезда». Глава округа предложил военнослужащему лично встретиться в Новом Уренгое и обсудить поддержку его подразделения.
«Евгений, поздравляю тебя с самой высокой наградой нашей страны. Ты молодец, всем нам пример. Весь Ямал тебя с этим поздравляет. Обязательно пересечемся в Новом Уренгое. Расскажешь в личной встрече, какие вопросы есть по подразделению», — поделился Артюхов деталями разговора с ямальским героем.
Сержант Супаков уроженец Тазовского. На срочную службу был призван в 2016 году, а после ее прохождения продолжил военную службу на контрактной основе. Боец стал первым ямальским военнослужащим, удостоенным такой высокой награды.
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