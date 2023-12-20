20 декабря 2023
19 декабря 2023

Артюхов поздравил военнослужащего из ЯНАО с присвоением звания Героя России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов планирует лично встретиться с бойцом Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальского бойца Евгения Супакова с присвоением звания Героя России и медалью «Золотая звезда». Глава округа предложил военнослужащему лично встретиться в Новом Уренгое и обсудить поддержку его подразделения.

«Евгений, поздравляю тебя с самой высокой наградой нашей страны. Ты молодец, всем нам пример. Весь Ямал тебя с этим поздравляет. Обязательно пересечемся в Новом Уренгое. Расскажешь в личной встрече, какие вопросы есть по подразделению», — поделился Артюхов деталями разговора с ямальским героем.

Сержант Супаков уроженец Тазовского. На срочную службу был призван в 2016 году, а после ее прохождения продолжил военную службу на контрактной основе. Боец стал первым ямальским военнослужащим, удостоенным такой высокой награды.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальского бойца Евгения Супакова с присвоением звания Героя России и медалью «Золотая звезда». Глава округа предложил военнослужащему лично встретиться в Новом Уренгое и обсудить поддержку его подразделения. «Евгений, поздравляю тебя с самой высокой наградой нашей страны. Ты молодец, всем нам пример. Весь Ямал тебя с этим поздравляет. Обязательно пересечемся в Новом Уренгое. Расскажешь в личной встрече, какие вопросы есть по подразделению», — поделился Артюхов деталями разговора с ямальским героем. Сержант Супаков уроженец Тазовского. На срочную службу был призван в 2016 году, а после ее прохождения продолжил военную службу на контрактной основе. Боец стал первым ямальским военнослужащим, удостоенным такой высокой награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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