Артюхов поздравил военнослужащего из ЯНАО с присвоением звания Героя России. Видео

21 декабря 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Артюхов планирует лично встретиться с бойцом Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальского бойца Евгения Супакова с присвоением звания Героя России и медалью «Золотая звезда». Глава округа предложил военнослужащему лично встретиться в Новом Уренгое и обсудить поддержку его подразделения. «Евгений, поздравляю тебя с самой высокой наградой нашей страны. Ты молодец, всем нам пример. Весь Ямал тебя с этим поздравляет. Обязательно пересечемся в Новом Уренгое. Расскажешь в личной встрече, какие вопросы есть по подразделению», — поделился Артюхов деталями разговора с ямальским героем. Сержант Супаков уроженец Тазовского. На срочную службу был призван в 2016 году, а после ее прохождения продолжил военную службу на контрактной основе. Боец стал первым ямальским военнослужащим, удостоенным такой высокой награды.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальского бойца Евгения Супакова с присвоением звания Героя России и медалью «Золотая звезда». Глава округа предложил военнослужащему лично встретиться в Новом Уренгое и обсудить поддержку его подразделения. «Евгений, поздравляю тебя с самой высокой наградой нашей страны. Ты молодец, всем нам пример. Весь Ямал тебя с этим поздравляет. Обязательно пересечемся в Новом Уренгое. Расскажешь в личной встрече, какие вопросы есть по подразделению», — поделился Артюхов деталями разговора с ямальским героем. Сержант Супаков уроженец Тазовского. На срочную службу был призван в 2016 году, а после ее прохождения продолжил военную службу на контрактной основе. Боец стал первым ямальским военнослужащим, удостоенным такой высокой награды.