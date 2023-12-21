21 декабря 2023

Житель Ноябрьска, забивший знакомого бутылкой, отправился в колонию

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Житель Ноябрьска получил шесть лет колонии за неосторожное убийство Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) суд приговорил к шести годам колонии местного жителя, который в марте избил приятеля стеклянными бутылками, после чего последний скончался. О приговоре суда сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Ноябрьске местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие случилось 26 марта. В ходе застолья в компании, мужчина 1977 года рождения поссорился со своим знакомым, конфликт перерос в драку, мужчина схватил со стола бутылку и ударил потерпевшего по голове, после разбил еще одну и начал пинать упавшего ногами. Последний от нанесенных побоев скончался.

Нападавший сам сдался полиции, однако, в ходе следственных мероприятий неоднократно менял показания и запутывал следствие. Точную картину преступления позволили установить результаты судебно-криминалистических экспертиз и грамотно выстроенная тактика следствия.

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В Ноябрьске (ЯНАО) суд приговорил к шести годам колонии местного жителя, который в марте избил приятеля стеклянными бутылками, после чего последний скончался. О приговоре суда сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Ноябрьске местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие случилось 26 марта. В ходе застолья в компании, мужчина 1977 года рождения поссорился со своим знакомым, конфликт перерос в драку, мужчина схватил со стола бутылку и ударил потерпевшего по голове, после разбил еще одну и начал пинать упавшего ногами. Последний от нанесенных побоев скончался. Нападавший сам сдался полиции, однако, в ходе следственных мероприятий неоднократно менял показания и запутывал следствие. Точную картину преступления позволили установить результаты судебно-криминалистических экспертиз и грамотно выстроенная тактика следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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