Житель Ноябрьска, забивший знакомого бутылкой, отправился в колонию

Житель Ноябрьска получил шесть лет колонии за неосторожное убийство Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) суд приговорил к шести годам колонии местного жителя, который в марте избил приятеля стеклянными бутылками, после чего последний скончался. О приговоре суда сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Ноябрьске местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие случилось 26 марта. В ходе застолья в компании, мужчина 1977 года рождения поссорился со своим знакомым, конфликт перерос в драку, мужчина схватил со стола бутылку и ударил потерпевшего по голове, после разбил еще одну и начал пинать упавшего ногами. Последний от нанесенных побоев скончался.

Нападавший сам сдался полиции, однако, в ходе следственных мероприятий неоднократно менял показания и запутывал следствие. Точную картину преступления позволили установить результаты судебно-криминалистических экспертиз и грамотно выстроенная тактика следствия.