Тюменцы в выходные увидят одежду из ковра и окунутся в новогоднюю сказку

Тюменцам расскажут, где открыли местную Третьяковскую галерею

22 декабря 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Тюменцы увидят представления по сюжетам любимых новогодних сказок во время городских гуляний Фото: Николай Бастриков © URA.RU Для тюменцев 23 и 24 декабря в преддверии Нового года пройдет множество культурных мероприятий. Редакция URA.RU сделала подборку событий — от концертов до массовых гуляний, которые точно не стоит пропускать. Концерты Дирижер Мариинского театра с оркестром представит любимые песни из новогодних мультфильмов. Услышать концерт под руководством Юрия Демидовича «Новогодняя мультсимфония» можно 23 декабря в Тюменской филармонии. А перед представлением Дед Мороз поздравит зрителей с наступающим праздником. Спектакли Народный артист России Максим Аверин сыграет для горожан одного из любимых героев новогодних сказок — Щелкунчика, в музыкальном спектакле «Щелкунчик и мышиный король». Представление пройдет 23 декабря в Тюменской филармонии. Городские гуляния Масштабные городские гуляния пройдут в сквере Комсомольском и сквере Депутатов, начиная с 12 часов 23 декабря. В программе — конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка, веселые старты и зимние забавы. На пешеходной улице Дзержинского 24 декабря пройдет фестиваль сибирского ковра. Во время мероприятия горожане увидят выставку станков и показ одежды с элементами коврового орнамента. Кино В выходные тюменцы смогут посмотреть несколько премьерных фильмов с новогодними приключениями героев. Российская картина «Новогодний ол инклюзив» полна праздничных страстей между главами двух семейств, которые вместе со своими родными оказываются в одном арендованном коттедже 31 декабря. Для любителей жанра комедийного ужаса создатели культового «Крика» тоже подготовили новогодний сюрприз. Фильм «Крик. Ночь перед Рождеством» перенесет героев и зрителей в параллельный мир, где по-прежнему орудует маньяк в маске. Музеи Побывать в тюменской Третьяковке и в мастерских тюменских художников горожане смогут в рамках art-тура 23 декабря. Пешая экскурсия с элементами медитации и арт-терапии позволит узнать что-то новое из истории родного города. Увидеть сто оттенков Нового года можно в музейном комплексе им. Словцова на выставке «Шедевры художественной коллекции». 24 декабря интерактивная экскурсия пройдет в последний раз в этом году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для тюменцев 23 и 24 декабря в преддверии Нового года пройдет множество культурных мероприятий. Редакция URA.RU сделала подборку событий — от концертов до массовых гуляний, которые точно не стоит пропускать. Концерты Дирижер Мариинского театра с оркестром представит любимые песни из новогодних мультфильмов. Услышать концерт под руководством Юрия Демидовича «Новогодняя мультсимфония» можно 23 декабря в Тюменской филармонии. А перед представлением Дед Мороз поздравит зрителей с наступающим праздником. Спектакли Народный артист России Максим Аверин сыграет для горожан одного из любимых героев новогодних сказок — Щелкунчика, в музыкальном спектакле «Щелкунчик и мышиный король». Представление пройдет 23 декабря в Тюменской филармонии. Городские гуляния Масштабные городские гуляния пройдут в сквере Комсомольском и сквере Депутатов, начиная с 12 часов 23 декабря. В программе — конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка, веселые старты и зимние забавы. На пешеходной улице Дзержинского 24 декабря пройдет фестиваль сибирского ковра. Во время мероприятия горожане увидят выставку станков и показ одежды с элементами коврового орнамента. Кино В выходные тюменцы смогут посмотреть несколько премьерных фильмов с новогодними приключениями героев. Российская картина «Новогодний ол инклюзив» полна праздничных страстей между главами двух семейств, которые вместе со своими родными оказываются в одном арендованном коттедже 31 декабря. Для любителей жанра комедийного ужаса создатели культового «Крика» тоже подготовили новогодний сюрприз. Фильм «Крик. Ночь перед Рождеством» перенесет героев и зрителей в параллельный мир, где по-прежнему орудует маньяк в маске. Музеи Побывать в тюменской Третьяковке и в мастерских тюменских художников горожане смогут в рамках art-тура 23 декабря. Пешая экскурсия с элементами медитации и арт-терапии позволит узнать что-то новое из истории родного города. Увидеть сто оттенков Нового года можно в музейном комплексе им. Словцова на выставке «Шедевры художественной коллекции». 24 декабря интерактивная экскурсия пройдет в последний раз в этом году.