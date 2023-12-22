В «Рольфе» сменился гендиректор после указа Путина

Гендиректором автодилера «Рольф» назначили Гуляева из «Авилона»

22 декабря 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Ранее «Рольф» перешел под временное управление Росимуществом Фото: Анна Майорова © URA.RU Генеральным директором автодилера «Рольф» стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это произошло после указа президента РФ Владимира Путина о передаче акций компаний «Рольф» во временное управление Росимущества. «Гуляев с начала 2000-х годов длительное время работал в структуре „Рольфа“, позже занимал руководящие должности в „АвтоСпецЦентре“ и „Авилоне“. Светлана Виноградова, до пятницы занимавшая в „Рольфе“ должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева», — делится RT со ссылкой на пресс-службу. В компании отметили, что изменения не коснуться работы организации. Она будет работать также, как и раньше, а Росимущество будет заниматься вопросами развития. Это стало возможным после указа Путина, передает телеканал 360. При этом в Кремле отказались комментировать ситуацию, что «Рольф» перешла под временное управление федерального органа.

Генеральным директором автодилера «Рольф» стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это произошло после указа президента РФ Владимира Путина о передаче акций компаний «Рольф» во временное управление Росимущества. «Гуляев с начала 2000-х годов длительное время работал в структуре „Рольфа“, позже занимал руководящие должности в „АвтоСпецЦентре“ и „Авилоне“. Светлана Виноградова, до пятницы занимавшая в „Рольфе“ должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева», — делится RT со ссылкой на пресс-службу. В компании отметили, что изменения не коснуться работы организации. Она будет работать также, как и раньше, а Росимущество будет заниматься вопросами развития. Это стало возможным после указа Путина, передает телеканал 360. При этом в Кремле отказались комментировать ситуацию, что «Рольф» перешла под временное управление федерального органа.