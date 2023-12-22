В Кремле прокомментировали решение Путина по «Рольфу»

По словам Пескова, детального комментария по ситуации с «Рольфом» не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию с передачей во временное управление Росимуществу акций компании «Рольф». По его мнению, он не хочет нарушать законодательство РФ и экономическую целесообразность.
«Не хотел бы это детально комментировать. Наверное, откажусь от комментария. Это связано с экономической целесообразностью, с соблюдением законодательства РФ », — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU Он добавил, что также не может прокомментировать данную ситуацию в связи с международной экономической конъюнктурой.
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