В Кремле прокомментировали решение Путина по «Рольфу»

Песков отказался комментировать ситуацию с «Рольфом» из-за законодательства РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, детального комментария по ситуации с «Рольфом» не будет Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию с передачей во временное управление Росимуществу акций компании «Рольф». По его мнению, он не хочет нарушать законодательство РФ и экономическую целесообразность.

«Не хотел бы это детально комментировать. Наверное, откажусь от комментария. Это связано с экономической целесообразностью, с соблюдением законодательства РФ », — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU Он добавил, что также не может прокомментировать данную ситуацию в связи с международной экономической конъюнктурой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию с передачей во временное управление Росимуществу акций компании «Рольф». По его мнению, он не хочет нарушать законодательство РФ и экономическую целесообразность. «Не хотел бы это детально комментировать. Наверное, откажусь от комментария. Это связано с экономической целесообразностью, с соблюдением законодательства РФ », — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU Он добавил, что также не может прокомментировать данную ситуацию в связи с международной экономической конъюнктурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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