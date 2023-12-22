В ЯНАО вандалы мешают строить ледовый городок. Фото

23 декабря 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Вандалов уже ищут правоохранители и активисты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) вандалы несколько дней подряд ломают ледяные кубы, привезенные для строительства ледового городка на площадь массовых гуляний в районах Лимбяяха и Коротчаево. Начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова в соцсети сообщила, что нарушителей уже ищут правоохранители и активисты. «Жители районов Лимбяяха и Коротчаево! Мы хотим видеть наш район ярким и готовым к новогодним праздникам, но кто-то намеренно в течение недели ломает привезенные и обработанные ледяные кубы. К этой проблеме уже подключились правоохранительные органы и активисты», — сообщила Гарибова в своем telegram-канале. В настоящее время сделан запрос по камерам видеонаблюдения, которыми окружена площадь массовых гуляний. Гарибова напомнила, что вандализм уголовно наказуемое правонарушение. В начале ноября 2023 года власти города начали установку в Новом Уренгое и его районах деревянные зимние горки для детей. В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок запланировано на многофункциональных площадках. Ледяные кубы, привезенные на площадь массовых гуляний для строительства ледового городка, сломаны вандалами Telegram-канал Юлии Гарибовой, https://t.me/GARIBOVAIULIIA/2221

В Новом Уренгое (ЯНАО) вандалы несколько дней подряд ломают ледяные кубы, привезенные для строительства ледового городка на площадь массовых гуляний в районах Лимбяяха и Коротчаево. Начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова в соцсети сообщила, что нарушителей уже ищут правоохранители и активисты. «Жители районов Лимбяяха и Коротчаево! Мы хотим видеть наш район ярким и готовым к новогодним праздникам, но кто-то намеренно в течение недели ломает привезенные и обработанные ледяные кубы. К этой проблеме уже подключились правоохранительные органы и активисты», — сообщила Гарибова в своем telegram-канале. В настоящее время сделан запрос по камерам видеонаблюдения, которыми окружена площадь массовых гуляний. Гарибова напомнила, что вандализм уголовно наказуемое правонарушение. В начале ноября 2023 года власти города начали установку в Новом Уренгое и его районах деревянные зимние горки для детей. В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок запланировано на многофункциональных площадках.