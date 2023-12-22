22 декабря 2023
21 декабря 2023

В ЯНАО вандалы мешают строить ледовый городок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, строительство ледового городка
Вандалов уже ищут правоохранители и активисты Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) вандалы несколько дней подряд ломают ледяные кубы, привезенные для строительства ледового городка на площадь массовых гуляний в районах Лимбяяха и Коротчаево. Начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова в соцсети сообщила, что нарушителей уже ищут правоохранители и активисты.

«Жители районов Лимбяяха и Коротчаево! Мы хотим видеть наш район ярким и готовым к новогодним праздникам, но кто-то намеренно в течение недели ломает привезенные и обработанные ледяные кубы. К этой проблеме уже подключились правоохранительные органы и активисты», — сообщила Гарибова в своем telegram-канале.

В настоящее время сделан запрос по камерам видеонаблюдения, которыми окружена площадь массовых гуляний. Гарибова напомнила, что вандализм уголовно наказуемое правонарушение.

В начале ноября 2023 года власти города начали установку в Новом Уренгое и его районах деревянные зимние горки для детей. В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок запланировано на многофункциональных площадках.

Ледяные кубы, привезенные на площадь массовых гуляний для строительства ледового городка, сломаны вандалами
Ледяные кубы, привезенные на площадь массовых гуляний для строительства ледового городка, сломаны вандалами

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В Новом Уренгое (ЯНАО) вандалы несколько дней подряд ломают ледяные кубы, привезенные для строительства ледового городка на площадь массовых гуляний в районах Лимбяяха и Коротчаево. Начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова в соцсети сообщила, что нарушителей уже ищут правоохранители и активисты. «Жители районов Лимбяяха и Коротчаево! Мы хотим видеть наш район ярким и готовым к новогодним праздникам, но кто-то намеренно в течение недели ломает привезенные и обработанные ледяные кубы. К этой проблеме уже подключились правоохранительные органы и активисты», — сообщила Гарибова в своем telegram-канале. В настоящее время сделан запрос по камерам видеонаблюдения, которыми окружена площадь массовых гуляний. Гарибова напомнила, что вандализм уголовно наказуемое правонарушение. В начале ноября 2023 года власти города начали установку в Новом Уренгое и его районах деревянные зимние горки для детей. В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок запланировано на многофункциональных площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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