В Тюмени жители ЖК поздравили дворника с Новым годом. Фото, видео

24 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Рустам очень ответственно относится к территории ЖК и своей работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. В подарок мужчине собрали круглую сумму, а также вручили продуктовую корзину с икрой и сладостями. «Поздравляем с наступающим Новым годом! Спасибо за ваш труд. От лица нашего двора хотим поблагодарить за то, что так ответственно относитесь к территории, к своей работе. Мы с большим уважением решили подготовить все это и поздравить вас», — передает корреспондент URA.RU поздравление жителей. Жители комплекса собрались возле новогодней елки во дворе ЖК. Сначала они устроили небольшой розыгрыш для своего ответственного работника, а затем вручили подарок и сказали теплые слова. Играла музыка, во дворе царила теплая, дружественная обстановка, сообщил корреспондент. Рустам растрогался и поблагодарил всех жителей за подарок и внимание. Вместе с продуктовой корзиной, дворнику подарили денежный конверт. Жители собрали ему в подарок около 60 тысяч рублей. В ноябре 2023 года жители ЖК «Андерсен парк» поздравили с днем рождения дворника Евгения. Меньше чем за день было собрано более 40 000 рублей. Работнику двора купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины. Дворнику Рустаму вместе с подарками вручили памятную футболку Марина Парфенова, URA.RU Продуктовая корзина в подарок дворнику Марина Парфенова, URA.RU Вместе с корзиной и футболкой прилагался конверт с круглой денежной суммой Марина Парфенова, URA.RU

Жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. В подарок мужчине собрали круглую сумму, а также вручили продуктовую корзину с икрой и сладостями. «Поздравляем с наступающим Новым годом! Спасибо за ваш труд. От лица нашего двора хотим поблагодарить за то, что так ответственно относитесь к территории, к своей работе. Мы с большим уважением решили подготовить все это и поздравить вас», — передает корреспондент URA.RU поздравление жителей. Жители комплекса собрались возле новогодней елки во дворе ЖК. Сначала они устроили небольшой розыгрыш для своего ответственного работника, а затем вручили подарок и сказали теплые слова. Играла музыка, во дворе царила теплая, дружественная обстановка, сообщил корреспондент. Рустам растрогался и поблагодарил всех жителей за подарок и внимание. Вместе с продуктовой корзиной, дворнику подарили денежный конверт. Жители собрали ему в подарок около 60 тысяч рублей. В ноябре 2023 года жители ЖК «Андерсен парк» поздравили с днем рождения дворника Евгения. Меньше чем за день было собрано более 40 000 рублей. Работнику двора купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины.