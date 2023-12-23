23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Тюмени жители ЖК поздравили дворника с Новым годом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рустам очень ответственно относится к территории ЖК и своей работе Фото:

Жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. В подарок мужчине собрали круглую сумму, а также вручили продуктовую корзину с икрой и сладостями.

«Поздравляем с наступающим Новым годом! Спасибо за ваш труд. От лица нашего двора хотим поблагодарить за то, что так ответственно относитесь к территории, к своей работе. Мы с большим уважением решили подготовить все это и поздравить вас», — передает корреспондент URA.RU поздравление жителей.

Жители комплекса собрались возле новогодней елки во дворе ЖК. Сначала они устроили небольшой розыгрыш для своего ответственного работника, а затем вручили подарок и сказали теплые слова. Играла музыка, во дворе царила теплая, дружественная обстановка, сообщил корреспондент. Рустам растрогался и поблагодарил всех жителей за подарок и внимание. Вместе с продуктовой корзиной, дворнику подарили денежный конверт. Жители собрали ему в подарок около 60 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года жители ЖК «Андерсен парк» поздравили с днем рождения дворника Евгения. Меньше чем за день было собрано более 40 000 рублей. Работнику двора купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины.

Дворнику Рустаму вместе с подарками вручили памятную футболку
Дворнику Рустаму вместе с подарками вручили памятную футболку
Продуктовая корзина в подарок дворнику
Продуктовая корзина в подарок дворнику
Вместе с корзиной и футболкой прилагался конверт с круглой денежной суммой
Вместе с корзиной и футболкой прилагался конверт с круглой денежной суммой

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Жители тюменского ЖК «Звездный городок» поздравили с наступающим Новым годом дворника Рустама, который работает на территории их комплекса. В подарок мужчине собрали круглую сумму, а также вручили продуктовую корзину с икрой и сладостями. «Поздравляем с наступающим Новым годом! Спасибо за ваш труд. От лица нашего двора хотим поблагодарить за то, что так ответственно относитесь к территории, к своей работе. Мы с большим уважением решили подготовить все это и поздравить вас», — передает корреспондент URA.RU поздравление жителей. Жители комплекса собрались возле новогодней елки во дворе ЖК. Сначала они устроили небольшой розыгрыш для своего ответственного работника, а затем вручили подарок и сказали теплые слова. Играла музыка, во дворе царила теплая, дружественная обстановка, сообщил корреспондент. Рустам растрогался и поблагодарил всех жителей за подарок и внимание. Вместе с продуктовой корзиной, дворнику подарили денежный конверт. Жители собрали ему в подарок около 60 тысяч рублей. В ноябре 2023 года жители ЖК «Андерсен парк» поздравили с днем рождения дворника Евгения. Меньше чем за день было собрано более 40 000 рублей. Работнику двора купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины.
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