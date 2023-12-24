Жители ЯНАО взыскали за нападение собак более 600 тысяч рублей

С начала 2023 года жители ЯНАО смогли взыскать 620 тысяч рублей компенсаций за нападения собак. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Всего в текущем году в суды предъявлено 55 исков указанной категории на общую сумму 2 млн 790 тысяч рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 35 на сумму 620 тысяч рублей», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», который касается особенностей выгула и содержания собак. С 1 января 2024 года за нарушения условий содержания домашнего животного и выгула без намордника и поводка грозит штраф.
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