24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Жители ЯНАО взыскали за нападение собак более 600 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, бездомные животные, злая собака
За 2023 год было предъявлено 55 исков по нападению собак на людей Фото:

С начала 2023 года жители ЯНАО смогли взыскать 620 тысяч рублей компенсаций за нападения собак. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Всего в текущем году в суды предъявлено 55 исков указанной категории на общую сумму 2 млн 790 тысяч рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 35 на сумму 620 тысяч рублей», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», который касается особенностей выгула и содержания собак. С 1 января 2024 года за нарушения условий содержания домашнего животного и выгула без намордника и поводка грозит штраф.

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С начала 2023 года жители ЯНАО смогли взыскать 620 тысяч рублей компенсаций за нападения собак. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Всего в текущем году в суды предъявлено 55 исков указанной категории на общую сумму 2 млн 790 тысяч рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 35 на сумму 620 тысяч рублей», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», который касается особенностей выгула и содержания собак. С 1 января 2024 года за нарушения условий содержания домашнего животного и выгула без намордника и поводка грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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