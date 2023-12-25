В новогодние каникулы пункты ТРИЦ будут работать по особому графику

В новогодние праздничные дни с 31 декабря по 8 января в Тюменской области не будут работать абонентские пункты ТРИЦ. Последним днем в году, когда в Тюмени можно будет лично оплатить коммунальные услуги, станет 30 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРИЦ.
«Режим работы абонентских пунктов ТРИЦ. 30 декабря: рабочий день в пунктах Тюмени (кроме Первомайской, 40) с 09:00 до 15:00. В остальных — выходной», — рассказали в пресс-службе ТРИЦ.
Выходные нерабочие дни для абсолютно всех абонентских пунктов продлятся с 31 декабря до 8 января. Закрыты будут и офисы ТРИЦ.
Как передать показания за коммуналку
Во время праздничных выходных тюменцы могут передать показания счетчиков двумя способами. А именно:
- по номеру телефона 399-399;
- в «Личном кабинете» на сайте ТРИЦ, предварительно зарегистрировавшись.
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