В новогодние каникулы пункты ТРИЦ будут работать по особому графику

В праздничные дни абонентские пункты ТРИЦ уйдут на выходные

25 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Абонентские пункты ТРИЦ работать не будут, но показания можно передать удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новогодние праздничные дни с 31 декабря по 8 января в Тюменской области не будут работать абонентские пункты ТРИЦ. Последним днем в году, когда в Тюмени можно будет лично оплатить коммунальные услуги, станет 30 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРИЦ. «Режим работы абонентских пунктов ТРИЦ. 30 декабря: рабочий день в пунктах Тюмени (кроме Первомайской, 40) с 09:00 до 15:00. В остальных — выходной», — рассказали в пресс-службе ТРИЦ. Выходные нерабочие дни для абсолютно всех абонентских пунктов продлятся с 31 декабря до 8 января. Закрыты будут и офисы ТРИЦ. Как передать показания за коммуналку Во время праздничных выходных тюменцы могут передать показания счетчиков двумя способами. А именно: по номеру телефона 399-399;

в «Личном кабинете» на сайте ТРИЦ, предварительно зарегистрировавшись.

В новогодние праздничные дни с 31 декабря по 8 января в Тюменской области не будут работать абонентские пункты ТРИЦ. Последним днем в году, когда в Тюмени можно будет лично оплатить коммунальные услуги, станет 30 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРИЦ. «Режим работы абонентских пунктов ТРИЦ. 30 декабря: рабочий день в пунктах Тюмени (кроме Первомайской, 40) с 09:00 до 15:00. В остальных — выходной», — рассказали в пресс-службе ТРИЦ. Выходные нерабочие дни для абсолютно всех абонентских пунктов продлятся с 31 декабря до 8 января. Закрыты будут и офисы ТРИЦ. Как передать показания за коммуналку Во время праздничных выходных тюменцы могут передать показания счетчиков двумя способами. А именно: