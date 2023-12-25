В новогодние каникулы пункты ТРИЦ будут работать по особому графику

В праздничные дни абонентские пункты ТРИЦ уйдут на выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Абонентские пункты ТРИЦ работать не будут, но показания можно передать удаленно Фото:

В новогодние праздничные дни с 31 декабря по 8 января в Тюменской области не будут работать абонентские пункты ТРИЦ. Последним днем в году, когда в Тюмени можно будет лично оплатить коммунальные услуги, станет 30 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРИЦ.

«Режим работы абонентских пунктов ТРИЦ. 30 декабря: рабочий день в пунктах Тюмени (кроме Первомайской, 40) с 09:00 до 15:00. В остальных — выходной», — рассказали в пресс-службе ТРИЦ.

Выходные нерабочие дни для абсолютно всех абонентских пунктов продлятся с 31 декабря до 8 января. Закрыты будут и офисы ТРИЦ.

Как передать показания за коммуналку

Во время праздничных выходных тюменцы могут передать показания счетчиков двумя способами. А именно:

  • по номеру телефона 399-399;
  • в «Личном кабинете» на сайте ТРИЦ, предварительно зарегистрировавшись.

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В новогодние праздничные дни с 31 декабря по 8 января в Тюменской области не будут работать абонентские пункты ТРИЦ. Последним днем в году, когда в Тюмени можно будет лично оплатить коммунальные услуги, станет 30 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРИЦ. «Режим работы абонентских пунктов ТРИЦ. 30 декабря: рабочий день в пунктах Тюмени (кроме Первомайской, 40) с 09:00 до 15:00. В остальных — выходной», — рассказали в пресс-службе ТРИЦ. Выходные нерабочие дни для абсолютно всех абонентских пунктов продлятся с 31 декабря до 8 января. Закрыты будут и офисы ТРИЦ. Как передать показания за коммуналку Во время праздничных выходных тюменцы могут передать показания счетчиков двумя способами. А именно:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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