Орешкин: экономика РФ стала крупнейшей в Европе

26 декабря 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Европе экономика России стала крупнейшей. Она уже ведет борьбу за четвертое место в мире. Об этом заявил в интервью помощник президента РФ Максим Орешкин. «Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики», — рассказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт». Орешкин подчеркнул, что лидером в мировом экономическом развитии является Китай. Он добавил, что США, Япония, ЕС постепенно теряют свою роль и значимость. Президент России Владимир Путин заявил о том, что рост российской экономики по итогам года составит более 3%. Такие же темпы роста ВВП РФ называл и Решетников, передает «Национальная служба новостей».

В Европе экономика России стала крупнейшей. Она уже ведет борьбу за четвертое место в мире. Об этом заявил в интервью помощник президента РФ Максим Орешкин. «Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики», — рассказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт». Орешкин подчеркнул, что лидером в мировом экономическом развитии является Китай. Он добавил, что США, Япония, ЕС постепенно теряют свою роль и значимость. Президент России Владимир Путин заявил о том, что рост российской экономики по итогам года составит более 3%. Такие же темпы роста ВВП РФ называл и Решетников, передает «Национальная служба новостей».