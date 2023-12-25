Орешкин: экономика РФ стала крупнейшей в Европе

В Европе экономика России стала крупнейшей. Она уже ведет борьбу за четвертое место в мире. Об этом заявил в интервью помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики», — рассказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин подчеркнул, что лидером в мировом экономическом развитии является Китай. Он добавил, что США, Япония, ЕС постепенно теряют свою роль и значимость.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что рост российской экономики по итогам года составит более 3%. Такие же темпы роста ВВП РФ называл и Решетников, передает «Национальная служба новостей».
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