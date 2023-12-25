25 декабря 2023

В ЯНАО силовики выявили около 500 сайтов с экстремистским контентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики ЯНАО в 2023 году привлекли к ответственности 80 человек за экстремизм Фото:

В ЯНАО совместными усилиями правоохранительных органов в текущем году заблокировано около 460 интернет-ресурсов с экстремистским контентом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Консолидированными усилиями органов правоохраны приняты меры к блокировке в судебном и внесудебном порядках более 460 интернет-ресурсов с экстремистским контентом, свыше 80 лиц привлечены к административной ответственности за возбуждение межнациональной ненависти и вражды, пропаганду нацистской и иной экстремистской символики», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Данные были озвучены на совместном заседании рабочей группы по противодействию экстремизму с участием представителей МВД, ФСБ, СКР, МЧС, ФСИН, Минюста и органов исполнительной власти, которое прошло в окружной прокуратуре. Также, на совещании был заслушан доклад о расследовании уголовных дел террористической направленности.

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В ЯНАО совместными усилиями правоохранительных органов в текущем году заблокировано около 460 интернет-ресурсов с экстремистским контентом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Консолидированными усилиями органов правоохраны приняты меры к блокировке в судебном и внесудебном порядках более 460 интернет-ресурсов с экстремистским контентом, свыше 80 лиц привлечены к административной ответственности за возбуждение межнациональной ненависти и вражды, пропаганду нацистской и иной экстремистской символики», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Данные были озвучены на совместном заседании рабочей группы по противодействию экстремизму с участием представителей МВД, ФСБ, СКР, МЧС, ФСИН, Минюста и органов исполнительной власти, которое прошло в окружной прокуратуре. Также, на совещании был заслушан доклад о расследовании уголовных дел террористической направленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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