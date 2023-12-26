26 декабря 2023

Тысячи курганских елок отправили в Казахстан перед Новым годом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елки. Курган
Более 18 тысяч курганских елок отправили в Казахстан Фото:

Из Курганской области в Казахстан перед Новым годом экспортировано 18,5 тысяч елок. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В преддверии Нового года с территории Челябинской и Курганской областей в Республику Казахстан экспортировано 18,5 тысяч рождественских деревьев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Еще одна партия из двух тысяч елок и сосен была отправлена в Новосибирскую область. Все деревья прошли карантинный фитосанитарный контроль.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начал работу елочный базар. Продажа новогодних деревьев, по данным мэрии, закончится 31 декабря.

18,5 тысяч курганских елок отправили в Казахстан в преддверии Нового года
18,5 тысяч курганских елок отправили в Казахстан в преддверии Нового года
Фото:

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Из Курганской области в Казахстан перед Новым годом экспортировано 18,5 тысяч елок. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В преддверии Нового года с территории Челябинской и Курганской областей в Республику Казахстан экспортировано 18,5 тысяч рождественских деревьев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Еще одна партия из двух тысяч елок и сосен была отправлена в Новосибирскую область. Все деревья прошли карантинный фитосанитарный контроль. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начал работу елочный базар. Продажа новогодних деревьев, по данным мэрии, закончится 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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