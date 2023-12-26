Из Курганской области в Казахстан перед Новым годом экспортировано 18,5 тысяч елок. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В преддверии Нового года с территории Челябинской и Курганской областей в Республику Казахстан экспортировано 18,5 тысяч рождественских деревьев», — сообщили в пресс-службе ведомства. Еще одна партия из двух тысяч елок и сосен была отправлена в Новосибирскую область. Все деревья прошли карантинный фитосанитарный контроль.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начал работу елочный базар. Продажа новогодних деревьев, по данным мэрии, закончится 31 декабря.
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