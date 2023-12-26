В январе жители Тюменской области останутся без бесплатного телевидения

27 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Не будут работать «Первый канал», ТНТ, «Пятница» и еще 17 телеканалов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области жители Тобольского, Ишимского, Омутинского и Тюменского районов не смогут смотреть бесплатные телеканалы и слушать некоторые радиостанции из-за временных перерывов в трансляциях. Перебои в вещании пройдут в период с 15 по 22 января. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Период — с 15 по 22 января», — говорится в сообщении. Без бесплатных каналов и радиостанций останутся жители Тюменского района. 16 января с 08:00 до 17:00 будут отключены второй и первый мультиплексы, а также «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». 17 января с 06:00 до 12:00 — телеканал «№Суббота», «Ретро FM», «Дети FM», «Диполь FM», «Радио Сити», «Юмор FM», «Радио Сибирь» и «Радио Пи FM». Перерывы в трансляциях из-за профилактических работ ожидаются также в Тобольском районе (15 января с 08:00 до 17:00), где нельзя будет посмотреть бесплатные каналы и послушать «Радио России». В этот же период временные неудобства ждут жителей Ишимского района, а 22 января в то же время тех, кто живет в Омутинском районе.

В Тюменской области жители Тобольского, Ишимского, Омутинского и Тюменского районов не смогут смотреть бесплатные телеканалы и слушать некоторые радиостанции из-за временных перерывов в трансляциях. Перебои в вещании пройдут в период с 15 по 22 января. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Период — с 15 по 22 января», — говорится в сообщении. Без бесплатных каналов и радиостанций останутся жители Тюменского района. 16 января с 08:00 до 17:00 будут отключены второй и первый мультиплексы, а также «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». 17 января с 06:00 до 12:00 — телеканал «№Суббота», «Ретро FM», «Дети FM», «Диполь FM», «Радио Сити», «Юмор FM», «Радио Сибирь» и «Радио Пи FM». Перерывы в трансляциях из-за профилактических работ ожидаются также в Тобольском районе (15 января с 08:00 до 17:00), где нельзя будет посмотреть бесплатные каналы и послушать «Радио России». В этот же период временные неудобства ждут жителей Ишимского района, а 22 января в то же время тех, кто живет в Омутинском районе.