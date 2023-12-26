В Свердловской области увеличат плату за детские сады

27 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Оплачивать детсад по новым тарифам родители будут с 1 января 202 4 года Фото: Размик Закарян © URA.RU С 2024 года в свердловских городах повысят плату за детские сады. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, оно опубликовано на сайте правовой информации области. Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родители должны будут платить до 3600 рублей (ранее услуга обходилась примерно в 3471 рублей). В Нижнем Тагиле стоимость пребывания детей в учреждении по 12 часов в день составит 2656 рубля (выше на 115 рублей). В Каменске-Уральском произошло повышение на 673 рубля — до 3236 рублей, а в Серове сумма достигнет 3406 рублей (в прошлом году стоимость варьировалась в районе 2563 рублей). Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Последний раз повышение платы за детсад проходило в 2022 году. При этом цена назначалась в зависимости от того, сколько часов ребенок находится в детском саду.

С 2024 года в свердловских городах повысят плату за детские сады. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, оно опубликовано на сайте правовой информации области. Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родители должны будут платить до 3600 рублей (ранее услуга обходилась примерно в 3471 рублей). В Нижнем Тагиле стоимость пребывания детей в учреждении по 12 часов в день составит 2656 рубля (выше на 115 рублей). В Каменске-Уральском произошло повышение на 673 рубля — до 3236 рублей, а в Серове сумма достигнет 3406 рублей (в прошлом году стоимость варьировалась в районе 2563 рублей). Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Последний раз повышение платы за детсад проходило в 2022 году. При этом цена назначалась в зависимости от того, сколько часов ребенок находится в детском саду.