26 декабря 2023

В Свердловской области увеличат плату за детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, девочка, начальная школа, школьная раздевалка
Оплачивать детсад по новым тарифам родители будут с 1 января 202 4 года Фото:

С 2024 года в свердловских городах повысят плату за детские сады. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, оно опубликовано на сайте правовой информации области.

Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родители должны будут платить до 3600 рублей (ранее услуга обходилась примерно в 3471 рублей). В Нижнем Тагиле стоимость пребывания детей в учреждении по 12 часов в день составит 2656 рубля (выше на 115 рублей). В Каменске-Уральском произошло повышение на 673 рубля — до 3236 рублей, а в Серове сумма достигнет 3406 рублей (в прошлом году стоимость варьировалась в районе 2563 рублей). Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Последний раз повышение платы за детсад проходило в 2022 году. При этом цена назначалась в зависимости от того, сколько часов ребенок находится в детском саду.

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С 2024 года в свердловских городах повысят плату за детские сады. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, оно опубликовано на сайте правовой информации области. Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родители должны будут платить до 3600 рублей (ранее услуга обходилась примерно в 3471 рублей). В Нижнем Тагиле стоимость пребывания детей в учреждении по 12 часов в день составит 2656 рубля (выше на 115 рублей). В Каменске-Уральском произошло повышение на 673 рубля — до 3236 рублей, а в Серове сумма достигнет 3406 рублей (в прошлом году стоимость варьировалась в районе 2563 рублей). Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Последний раз повышение платы за детсад проходило в 2022 году. При этом цена назначалась в зависимости от того, сколько часов ребенок находится в детском саду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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