В Свердловской области увеличат плату за детские сады

С 2024 года в свердловских городах повысят плату за детские сады. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, оно опубликовано на сайте правовой информации области.
Так, в Екатеринбурге за 10-часовое пребывание ребенка в садике родители должны будут платить до 3600 рублей (ранее услуга обходилась примерно в 3471 рублей). В Нижнем Тагиле стоимость пребывания детей в учреждении по 12 часов в день составит 2656 рубля (выше на 115 рублей). В Каменске-Уральском произошло повышение на 673 рубля — до 3236 рублей, а в Серове сумма достигнет 3406 рублей (в прошлом году стоимость варьировалась в районе 2563 рублей). Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года.
Последний раз повышение платы за детсад проходило в 2022 году. При этом цена назначалась в зависимости от того, сколько часов ребенок находится в детском саду.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.