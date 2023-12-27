27 декабря 2023

Семья участника СВО из поселка ЯНАО получит жилье в райцентре

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья из Антипаюты получит две квартиры в Тазовском Фото:

Администрация Тазовского района ЯНАО выделит две трехкомнатные квартиры в райцентре для семьи жительницы Антипаюты Надежды Лапсуй, брат которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии района.

«Семье Надежды Лапсуй будут выделены две трехкомнатные квартиры в Тазовском. Ранее они отказались от предлагаемого жилья в Антипаюте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации района.

Проблемная ситуация с жильем у этой семьи возникла после того, как дом, где ее родители имели квартиру был расселен и снесен. Члены семьи затянули вступление в права наследства и вовремя не предоставили все нужные документы, хотя администрация предлагала помощь со своей стороны. Позже, у семьи возникли сложности, так как брат Надежды Лапсуй, также должен оформить необходимые документы, кроме того в мэрию района поступило заявление об отказе на получение жилья в Антипаюте.

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Администрация Тазовского района ЯНАО выделит две трехкомнатные квартиры в райцентре для семьи жительницы Антипаюты Надежды Лапсуй, брат которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии района. «Семье Надежды Лапсуй будут выделены две трехкомнатные квартиры в Тазовском. Ранее они отказались от предлагаемого жилья в Антипаюте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации района. Проблемная ситуация с жильем у этой семьи возникла после того, как дом, где ее родители имели квартиру был расселен и снесен. Члены семьи затянули вступление в права наследства и вовремя не предоставили все нужные документы, хотя администрация предлагала помощь со своей стороны. Позже, у семьи возникли сложности, так как брат Надежды Лапсуй, также должен оформить необходимые документы, кроме того в мэрию района поступило заявление об отказе на получение жилья в Антипаюте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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