Семья участника СВО из поселка ЯНАО получит жилье в райцентре

28 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Многодетная семья из Антипаюты получит две квартиры в Тазовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Тазовского района ЯНАО выделит две трехкомнатные квартиры в райцентре для семьи жительницы Антипаюты Надежды Лапсуй, брат которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии района. «Семье Надежды Лапсуй будут выделены две трехкомнатные квартиры в Тазовском. Ранее они отказались от предлагаемого жилья в Антипаюте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации района. Проблемная ситуация с жильем у этой семьи возникла после того, как дом, где ее родители имели квартиру был расселен и снесен. Члены семьи затянули вступление в права наследства и вовремя не предоставили все нужные документы, хотя администрация предлагала помощь со своей стороны. Позже, у семьи возникли сложности, так как брат Надежды Лапсуй, также должен оформить необходимые документы, кроме того в мэрию района поступило заявление об отказе на получение жилья в Антипаюте.

Администрация Тазовского района ЯНАО выделит две трехкомнатные квартиры в райцентре для семьи жительницы Антипаюты Надежды Лапсуй, брат которой выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии района. «Семье Надежды Лапсуй будут выделены две трехкомнатные квартиры в Тазовском. Ранее они отказались от предлагаемого жилья в Антипаюте», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации района. Проблемная ситуация с жильем у этой семьи возникла после того, как дом, где ее родители имели квартиру был расселен и снесен. Члены семьи затянули вступление в права наследства и вовремя не предоставили все нужные документы, хотя администрация предлагала помощь со своей стороны. Позже, у семьи возникли сложности, так как брат Надежды Лапсуй, также должен оформить необходимые документы, кроме того в мэрию района поступило заявление об отказе на получение жилья в Антипаюте.