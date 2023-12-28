Тюменца наказали за рекламу террористов на его авто

Жителя Тюмени осудили за госномер с флагом террористической организации

За административное нарушение тюменца приговорили к штрафу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Тюмени отправился под суд и получил штраф за то, что на номере его автомобиля вместо российского триколора обнаружили изображение флага, являющегося символом террористической организации. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД по Тюменской области был обнаружен автомобиль Lada Priora. На рамках для крепления государственного регистрационного знака машины вместо российского триколора обнаружен флаг в цветах символики террористической организации, запрещенной в РФ. Таким образом, тюменец совершил публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, допустил ее пропаганду», — говорится в судебном акте.

Как пояснил суду сам мужчина, он не знал о том, что изображено на рамке его авто, так как она старая и выгоревшая. Машину он купил уже с ней, в 2022 году. А когда сотрудники полиции пояснили ему, в чем проблема, быстро устранил нарушение.

Террористическая организация, о которой идет речь, представляет собой воинское подразделение ВСУ. По итогу за демонстрацию его символики тюменца приговорили к штрафу. Мужчина заплатит государству две тысячи рублей.