28 декабря 2023

Тюменца наказали за рекламу террористов на его авто

Жителя Тюмени осудили за госномер с флагом террористической организации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, две тысячи рублей, рубли
За административное нарушение тюменца приговорили к штрафу Фото:

Житель Тюмени отправился под суд и получил штраф за то, что на номере его автомобиля вместо российского триколора обнаружили изображение флага, являющегося символом террористической организации. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД по Тюменской области был обнаружен автомобиль Lada Priora. На рамках для крепления государственного регистрационного знака машины вместо российского триколора обнаружен флаг в цветах символики террористической организации, запрещенной в РФ. Таким образом, тюменец совершил публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, допустил ее пропаганду», — говорится в судебном акте.

Как пояснил суду сам мужчина, он не знал о том, что изображено на рамке его авто, так как она старая и выгоревшая. Машину он купил уже с ней, в 2022 году. А когда сотрудники полиции пояснили ему, в чем проблема, быстро устранил нарушение.

Террористическая организация, о которой идет речь, представляет собой воинское подразделение ВСУ. По итогу за демонстрацию его символики тюменца приговорили к штрафу. Мужчина заплатит государству две тысячи рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени отправился под суд и получил штраф за то, что на номере его автомобиля вместо российского триколора обнаружили изображение флага, являющегося символом террористической организации. Информация представлена в судебном акте по делу. «Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД по Тюменской области был обнаружен автомобиль Lada Priora. На рамках для крепления государственного регистрационного знака машины вместо российского триколора обнаружен флаг в цветах символики террористической организации, запрещенной в РФ. Таким образом, тюменец совершил публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации, допустил ее пропаганду», — говорится в судебном акте. Как пояснил суду сам мужчина, он не знал о том, что изображено на рамке его авто, так как она старая и выгоревшая. Машину он купил уже с ней, в 2022 году. А когда сотрудники полиции пояснили ему, в чем проблема, быстро устранил нарушение. Террористическая организация, о которой идет речь, представляет собой воинское подразделение ВСУ. По итогу за демонстрацию его символики тюменца приговорили к штрафу. Мужчина заплатит государству две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...