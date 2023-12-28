28 декабря 2023

В ЯНАО застройщик заплатит миллионные штрафы жильцам, которые замерзли по его вине

В ЯНАО жильцы домов, построенных с нарушениями, получат компенсацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Прокуратура взыскала с застройщика в Муравленко 6 миллионов рублей штрафа Фото:

В Муравленко (ЯНАО) «Гор-Строй», построивший восемь домов с нарушениями технического регламента, заплатит компенсацию морального вреда в пользу жильцов. Сумма штрафов составляет около шести миллионов рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В Муравленко в суд направлено сорок исковых заявлений о возложении на застройщика обязанности устранить нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, а также выплатить компенсацию морального вреда. Судом постановлено взыскать в пользу жильцов компенсацию морального вреда в размере более шести миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале.

Жильцы восьми новостроек пожаловались на холод и проникающий в дома ветер. Несмотря на то, что дома находятся на гарантии, застройщик отказался утеплять здания. После чего, жильцы обратились в СМИ и подали обращения в прокуратуру. По обращению прокурора судом рассмотрено 39 исковых заявлений, по которым уже выплачено 1 миллион 800 тысяч рублей компенсации, оставшиеся средства будут выплачены в ближайшее время. Кроме того, суд постановил, что застройщику следует устранить недостатки, допущенные при строительстве. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Муравленко (ЯНАО) «Гор-Строй», построивший восемь домов с нарушениями технического регламента, заплатит компенсацию морального вреда в пользу жильцов. Сумма штрафов составляет около шести миллионов рублей, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В Муравленко в суд направлено сорок исковых заявлений о возложении на застройщика обязанности устранить нарушения, допущенные при строительстве жилых домов, а также выплатить компенсацию морального вреда. Судом постановлено взыскать в пользу жильцов компенсацию морального вреда в размере более шести миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа в официальном telegram-канале. Жильцы восьми новостроек пожаловались на холод и проникающий в дома ветер. Несмотря на то, что дома находятся на гарантии, застройщик отказался утеплять здания. После чего, жильцы обратились в СМИ и подали обращения в прокуратуру. По обращению прокурора судом рассмотрено 39 исковых заявлений, по которым уже выплачено 1 миллион 800 тысяч рублей компенсации, оставшиеся средства будут выплачены в ближайшее время. Кроме того, суд постановил, что застройщику следует устранить недостатки, допущенные при строительстве. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...