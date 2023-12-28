Женщина пропала в конце ноября
В Тюмени уже месяц не могут найти пропавшую женщину. Информацию о поиске разместил отряд «Лиза Алерт». Среди особых примет — невысокий рост — 152 сантиметра.
«Помогите найти человека! Пропала Юлия Кузнецова. С 29 ноября 2023 года о ее местонахождении ничего неизвестно», — сообщают поисковики.
В качестве особых примет поисковики отмечают невысокий рост — 152 сантиметра. Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и сапоги.
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