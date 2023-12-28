28 декабря 2023

В Тюмени уже месяц не могут найти пропавшую женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, девушка, прогулка, турист, рюкзак, женщина, отдых
Женщина пропала в конце ноября Фото:

В Тюмени уже месяц не могут найти пропавшую женщину. Информацию о поиске разместил отряд «Лиза Алерт». Среди особых примет — невысокий рост — 152 сантиметра.

«Помогите найти человека! Пропала Юлия Кузнецова. С 29 ноября 2023 года о ее местонахождении ничего неизвестно», — сообщают поисковики.

В качестве особых примет поисковики отмечают невысокий рост — 152 сантиметра. Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и сапоги.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени уже месяц не могут найти пропавшую женщину. Информацию о поиске разместил отряд «Лиза Алерт». Среди особых примет — невысокий рост — 152 сантиметра. «Помогите найти человека! Пропала Юлия Кузнецова. С 29 ноября 2023 года о ее местонахождении ничего неизвестно», — сообщают поисковики. В качестве особых примет поисковики отмечают невысокий рост — 152 сантиметра. Пропавшая была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и сапоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...