28 декабря 2023

В Тюменской области уволена топ-чиновница

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О новом назначении чиновницы ничего неизвестно Фото:

Директор департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Анастасия Ионина 29 декабря объявила о своем уходе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Анастасия Ионина 29 декабря работала последний день. О дальнейшем трудоустройстве чиновницы мэрии неизвестно», — рассказали в мэрии.

Ранее произошел скандал в сфере культуры Тобольска: во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Комментировала ЧП как раз директор департамента по культуре и туризму Анастасия Ионина.

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Директор департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Анастасия Ионина 29 декабря объявила о своем уходе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Анастасия Ионина 29 декабря работала последний день. О дальнейшем трудоустройстве чиновницы мэрии неизвестно», — рассказали в мэрии. Ранее произошел скандал в сфере культуры Тобольска: во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Комментировала ЧП как раз директор департамента по культуре и туризму Анастасия Ионина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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