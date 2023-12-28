В Тюменской области уволена топ-чиновница

О новом назначении чиновницы ничего неизвестно
Директор департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Анастасия Ионина 29 декабря объявила о своем уходе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Анастасия Ионина 29 декабря работала последний день. О дальнейшем трудоустройстве чиновницы мэрии неизвестно», — рассказали в мэрии.
Ранее произошел скандал в сфере культуры Тобольска: во время новогоднего утренника для детей-инвалидов один из несовершеннолетних провалился сквозь пол здания. Комментировала ЧП как раз директор департамента по культуре и туризму Анастасия Ионина.
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