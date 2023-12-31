В ЯНАО временно отменили автобусные маршруты

Маршруты не будут ходить до 8 января
В Губкинском (ЯНАО) отменили несколько автобусных маршрутов до 8 января. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«С 31 декабря по 8 января городские автобусы по маршрутам № 1, 2А, 2Б и 6 ходить не будут. По маршрутам № 3, 4 и 5 автобусы продолжат курсировать ежедневно по расписанию», — сообщили в группе Губкинского «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о введении праздничного расписания автобусов в Салехарде. Со 2 по 8 января на линию выйдут 12 автобусов — по два на каждом маршруте.
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