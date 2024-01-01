01 января 2024
31 декабря 2023

Глава Салехарда Титовский поздравил пожарных и медиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Алексей Титовский поздравил сотрудников дежурных служб Фото:

В Салехарде (ЯНАО) медики и пожарные, заступившие на дежурство, получили поздравления и подарки из рук мэра Алексея Титовского. Он поблагодарил специалистов экстренных служб лично и в своих социальных сетях.

«С Новым годом, наши спасатели, врачи, диспетчеры, стражи порядка и все, кто сегодня не отдыхает, а несет службу, обеспечивая нам покой и безопасность. Спасибо вам за то, что вы всегда на посту», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Он посетил пожарную часть, дежурных по городу, медиков. Мэр вручил подарки сотрудникам и поблагодарил за службу.

В предновогоднюю ночь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил медиков, пожарных и полицейских и передал им свои поздравления. В ночь с 31 декабря на 1 января в округе дежурили 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей и 900 полицейских.

Титовский поздравил сотрудников МЧС
Титовский поздравил сотрудников МЧС
Фото:
Мэр Салехарда поздравил медиков
Мэр Салехарда поздравил медиков
Фото:
Подарки были вручены сотрудникам экстренных служб
Подарки были вручены сотрудникам экстренных служб
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) медики и пожарные, заступившие на дежурство, получили поздравления и подарки из рук мэра Алексея Титовского. Он поблагодарил специалистов экстренных служб лично и в своих социальных сетях. «С Новым годом, наши спасатели, врачи, диспетчеры, стражи порядка и все, кто сегодня не отдыхает, а несет службу, обеспечивая нам покой и безопасность. Спасибо вам за то, что вы всегда на посту», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Он посетил пожарную часть, дежурных по городу, медиков. Мэр вручил подарки сотрудникам и поблагодарил за службу. В предновогоднюю ночь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил медиков, пожарных и полицейских и передал им свои поздравления. В ночь с 31 декабря на 1 января в округе дежурили 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей и 900 полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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