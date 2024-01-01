Алексей Титовский поздравил сотрудников дежурных службФото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru
В Салехарде (ЯНАО) медики и пожарные, заступившие на дежурство, получили поздравления и подарки из рук мэра Алексея Титовского. Он поблагодарил специалистов экстренных служб лично и в своих социальных сетях.
«С Новым годом, наши спасатели, врачи, диспетчеры, стражи порядка и все, кто сегодня не отдыхает, а несет службу, обеспечивая нам покой и безопасность. Спасибо вам за то, что вы всегда на посту», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Он посетил пожарную часть, дежурных по городу, медиков. Мэр вручил подарки сотрудникам и поблагодарил за службу.
В предновогоднюю ночь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил медиков, пожарных и полицейских и передал им свои поздравления. В ночь с 31 декабря на 1 января в округе дежурили 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей и 900 полицейских.
Титовский поздравил сотрудников МЧС
Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/titovsky_al/4090
Мэр Салехарда поздравил медиков
Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/titovsky_al/4090
Подарки были вручены сотрудникам экстренных служб
Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/titovsky_al/4090
В Салехарде (ЯНАО) медики и пожарные, заступившие на дежурство, получили поздравления и подарки из рук мэра Алексея Титовского. Он поблагодарил специалистов экстренных служб лично и в своих социальных сетях. «С Новым годом, наши спасатели, врачи, диспетчеры, стражи порядка и все, кто сегодня не отдыхает, а несет службу, обеспечивая нам покой и безопасность. Спасибо вам за то, что вы всегда на посту», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Он посетил пожарную часть, дежурных по городу, медиков. Мэр вручил подарки сотрудникам и поблагодарил за службу. В предновогоднюю ночь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов навестил медиков, пожарных и полицейских и передал им свои поздравления. В ночь с 31 декабря на 1 января в округе дежурили 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей и 900 полицейских.