01 января 2024
31 декабря 2023

В ЯНАО открыли движение по участку зимника

Дорожники ЯНАО разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
В ЯНАО открыли движение от Лабытнанги до Катравожа Фото:

В ЯНАО дорожники разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Открыто движение на участке Лабытнанги-Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Дорожники продолжают обустройство оставшегося участка зимника», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.

Также продолжаются работы по обустройству зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На переправе через Обь разрешено движение автотранспорта массой до 15 тонн.

Перед Новым годом дорожники сообщили о закрытии движения по данному участку из-за непогоды. Переправа Салехард — Лабытнанги работала в режиме реверсивного движения.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО дорожники разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Открыто движение на участке Лабытнанги-Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Дорожники продолжают обустройство оставшегося участка зимника», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Также продолжаются работы по обустройству зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На переправе через Обь разрешено движение автотранспорта массой до 15 тонн. Перед Новым годом дорожники сообщили о закрытии движения по данному участку из-за непогоды. Переправа Салехард — Лабытнанги работала в режиме реверсивного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...