Общество Транспорт В ЯНАО открыли движение по участку зимника Дорожники ЯНАО разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа 02 января 2024 в 17:53 Размер текста - 17 + В ЯНАО открыли движение от Лабытнанги до Катравожа Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО дорожники разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Открыто движение на участке Лабытнанги-Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Дорожники продолжают обустройство оставшегося участка зимника», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Также продолжаются работы по обустройству зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На переправе через Обь разрешено движение автотранспорта массой до 15 тонн. Перед Новым годом дорожники сообщили о закрытии движения по данному участку из-за непогоды. Переправа Салехард — Лабытнанги работала в режиме реверсивного движения. В ЯНАО дорожники разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Открыто движение на участке Лабытнанги-Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Дорожники продолжают обустройство оставшегося участка зимника», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Также продолжаются работы по обустройству зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На переправе через Обь разрешено движение автотранспорта массой до 15 тонн. Перед Новым годом дорожники сообщили о закрытии движения по данному участку из-за непогоды. Переправа Салехард — Лабытнанги работала в режиме реверсивного движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям