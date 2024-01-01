В ЯНАО открыли движение по участку зимника

В ЯНАО дорожники разрешили движение по участку зимника от Лабытнанги до Катравожа. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Открыто движение на участке Лабытнанги-Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Дорожники продолжают обустройство оставшегося участка зимника», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.
Также продолжаются работы по обустройству зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На переправе через Обь разрешено движение автотранспорта массой до 15 тонн.
Перед Новым годом дорожники сообщили о закрытии движения по данному участку из-за непогоды. Переправа Салехард — Лабытнанги работала в режиме реверсивного движения.
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