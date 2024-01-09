Во что предпочитают инвестировать тюменцы

В Тюменской области определили самые популярные направления для инвестиций

Сумма инвестиций тюменцев в недвижимость выросла в 2023 году больше, чем в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы вложили в недвижимость в 2023 году в 2,4 раза больше денег, чем годом ранее. Такой информацией поделились с URA.RU аналитики крупнейших игроков финансового рынка.

В целом, инвестиционное поле региона за прошедший год пережило несколько трансформаций. Корреспондент URA.RU проанализировал данные крупнейших игроков финансового рынка и собрал топ-5 самых популярных направлений, в которые тюменцы предпочитали вкладывать свои деньги.

Вклады в недвижимость

За весь 2023 год тюменцы совершили больше 14 тысяч сделок по приобретению жилья. Покупали как новую, так и вторичную недвижимость; как в городе, так и в загородных зонах. Итоговая сумма всех сделок пока еще подсчитывается.

«Показатели 2023 года стали историческими. Количество сделок выросло на 70%, а по сумме удалось превысить результаты прошлого года в 2 раза», — поделился предварительными выводами с URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Вклады в себя

Традиционно большую долю инвестиционного поля занимают потребительские кредиты. Их доля в общем объеме инвестиций превысила по предварительным данным банков 25 млрд рублей. Количество таких кредитов за год в крупнейших банках превышает 45 тысяч, это почти в 2 раза выше прошлогодних показателей. Чаще всего тюменцы берут кредит на ремонт, путешествия и медицинские нужды

Рублевые депозиты

В настоящий момент тюменцы хранят в рублевых вкладах и на накопительных счетах больше 130 млрд рублей. При этом, как отмечают в банках, после падения интереса к американской и европейской валютам объем инвестиций в рублях вырос в среднем на 14,6%.

В покупку авто тюменцы вложили в 2023 году больше 6 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Покупка автомобиля

После того как улегся ипотечный ажиотаж, большая доля финансов потекла в автокредитование. На покупку машин в 2023 году тюменцы взяли в различных банках в 2,5 раза больше кредитов, чем годом ранее. Движимое имущество заинтересовало почти 7 тысяч тюменцев, общая сумма инвестиций превысила 6 млрд рублей.

Вклады в юанях

Открытием года стала инвестиция в китайскую валюту. Юани внезапно вышли в топ — вложения в этой валюте выросли в среднем в 11 раз. Пока сумма небольшая — по данным банков, она не превышает 1,1 млрд рублей. Однако, аналитики считают, что у Юаня в Тюмени есть будущее.

Прогнозировать инвестиционный рынок Тюмени на 2024 год аналитики пока не берутся. По мнению источников URA.RU, все будет зависеть от решений Центробанка по уровню ключевой ставки. Однако финансисты предполагают, что в 2024 году недвижимость может потерять несколько позиций и вообще уйти из топ-5.